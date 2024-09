Meteo Giussano, le previsioni per domani mercoledì 4 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 4 Settembre a Giussano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 95-100%. Le temperature si manterranno intorno ai 20-21°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà a velocità moderata dai settori Nord e Nord-Est, con raffiche fino a 9-10 km/h. L’umidità sarà elevata, intorno al 85%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1015 hPa.

Durante la mattina, la situazione meteorologica tenderà a migliorare leggermente, con la comparsa di nubi sparse e una diminuzione della probabilità di pioggia. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che potranno superare i 25°C verso le ore centrali della giornata. Il vento si attenuerà leggermente, mantenendo comunque una direzione prevalente da Sud-Est.

Nel pomeriggio, è previsto un ritorno delle piogge leggere, con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 7% e il 33%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 30°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità più contenute rispetto alle prime ore del giorno.

In serata, la situazione meteorologica peggiorerà nuovamente, con il ritorno di piogge moderate e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94-99%. Le temperature si manterranno intorno ai 20-22°C, con un aumento della velocità del vento che potrà raggiungere i 20 km/h da Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 4 Settembre a Giussano indicano una giornata instabile, con alternanza di piogge leggere e nubi sparse. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in continuo cambiamento e di tenersi aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Giussano.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 4 Settembre a Giussano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.2° perc. +21.4° 0.54 mm 6.7 NNE max 9.8 Grecale 78 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +19.7° perc. +20° 0.28 mm 6.3 N max 8.7 Tramontana 85 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +19.4° perc. +19.7° 0.51 mm 5.8 NNE max 8.9 Grecale 87 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +25.5° perc. +25.6° 0.13 mm 4.5 SE max 6.7 Scirocco 56 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +29.2° perc. +29° 0.23 mm 7 SE max 8 Scirocco 42 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +29.6° perc. +29.1° 0.27 mm 5.7 ESE max 9 Scirocco 39 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +25.7° perc. +25.7° 0.42 mm 7.1 NNE max 10.7 Grecale 54 % 1011 hPa 21 pioggia moderata +21.2° perc. +21.5° 1.08 mm 5 NE max 10 Grecale 83 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.