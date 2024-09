Meteo Gorgonzola, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Gorgonzola si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più stabile. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 13,6°C, con una copertura nuvolosa che varierà tra nubi sparse e cielo coperto. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 33,2 km/h.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano pioggia leggera, con temperature che scenderanno fino a 12,7°C. La pioggia continuerà a cadere con intensità variabile, accumulando circa 0,25 mm entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno all’86%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi sparse prenderanno il posto del cielo coperto, e le temperature saliranno fino a 16°C. La probabilità di precipitazioni diminuirà, rendendo il pomeriggio più gradevole. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con una velocità di circa 8 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12,5°C. La copertura nuvolosa tornerà a essere variabile, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo sereno. L’umidità rimarrà alta, ma non si prevedono ulteriori precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Gorgonzola indicano un miglioramento generale. Mercoledì e giovedì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di giornate più soleggiate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.6° perc. +12.6° Assenti 9 NE max 18.3 Grecale 60 % 1013 hPa 3 nubi sparse +13.6° perc. +12.7° Assenti 10.5 ENE max 31.9 Grecale 63 % 1015 hPa 6 nubi sparse +13° perc. +12.6° prob. 12 % 13.8 ESE max 35.1 Scirocco 85 % 1017 hPa 9 pioggia leggera +12.8° perc. +12.4° 0.25 mm 16.2 ESE max 36 Scirocco 86 % 1019 hPa 12 pioggia leggera +14° perc. +13.6° 0.24 mm 8.4 N max 10 Tramontana 83 % 1019 hPa 15 cielo coperto +16° perc. +15.4° prob. 59 % 8.5 NO max 9.9 Maestrale 67 % 1019 hPa 18 nubi sparse +13.5° perc. +13° prob. 38 % 6.9 NO max 11.6 Maestrale 77 % 1020 hPa 21 nubi sparse +12.5° perc. +11.8° Assenti 6 NNO max 6.7 Maestrale 77 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:24

