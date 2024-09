Meteo Gorizia, le previsioni per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 30 Settembre a Gorizia indicano una giornata caratterizzata da un inizio con nubi sparse e un progressivo miglioramento verso il pomeriggio, quando il cielo si presenterà sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 18°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, rendendo la giornata complessivamente piacevole.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 10°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 76%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1026 hPa. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Est-Nord Est.

Nella mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature saliranno lentamente, con valori che si aggireranno intorno ai 11°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con brezza leggera che accompagnerà la giornata. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 65%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si schiarirà, con un passaggio a cielo sereno e temperature che toccheranno i 18°C. La velocità del vento sarà moderata, con direzione Ovest-Sud Ovest, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 51%. Questo sarà il momento migliore della giornata per attività all’aperto, grazie anche all’assenza di precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 10°C. Il cielo rimarrà sereno con qualche nube sparsa e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 79%. La velocità del vento continuerà a essere leggera, rendendo la serata fresca ma non sgradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gorizia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni prevalentemente serene. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che potrebbero avvicinarsi ai 20°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Gorizia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +10.2° perc. +9.3° Assenti 10.7 ENE max 11.8 Grecale 76 % 1026 hPa 3 nubi sparse +9.4° perc. +7.9° Assenti 10.3 ENE max 11.2 Grecale 75 % 1025 hPa 6 nubi sparse +9.2° perc. +7.8° Assenti 9.8 ENE max 12.2 Grecale 73 % 1025 hPa 9 cielo coperto +15.2° perc. +14.1° Assenti 5.8 ENE max 7.2 Grecale 52 % 1024 hPa 12 nubi sparse +18° perc. +17.1° Assenti 2.8 SO max 3.2 Libeccio 49 % 1022 hPa 15 cielo sereno +17.3° perc. +16.6° Assenti 3.9 O max 4.1 Ponente 58 % 1020 hPa 18 cielo sereno +12.2° perc. +11.5° Assenti 5.8 NE max 5.8 Grecale 78 % 1021 hPa 21 nubi sparse +10.5° perc. +9.6° Assenti 8.7 ENE max 7.8 Grecale 76 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:42

