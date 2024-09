Meteo Gragnano, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 16 Settembre, Gragnano si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un’alternanza di pioggia leggera e momenti di nuvolosità variabile. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che si attesterà intorno ai 23°C. La presenza di umidità elevata, che raggiungerà picchi del 90%, contribuirà a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria. I venti saranno prevalentemente leggeri, con velocità che varieranno tra i 5 e i 10 km/h, provenienti principalmente da direzioni orientali.

Durante la notte, le condizioni inizieranno con pioggia leggera, con una copertura nuvolosa del 26% e temperature che si aggireranno intorno ai 20,4°C. Man mano che si passerà alle prime ore del giorno, la nuvolosità aumenterà, ma si assisterà a un miglioramento temporaneo con cielo sereno tra le 07:00 e le 08:00. Tuttavia, la probabilità di pioggia rimarrà presente, con valori che si attesteranno attorno al 16%.

Nella mattina, il cielo si presenterà nuovamente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 23°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà attorno al 49%, e non si prevedono precipitazioni significative. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, rendendo l’atmosfera più gradevole.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere che inizieranno intorno alle 14:00 e si intensificheranno fino alle 17:00. Durante questo periodo, la temperatura scenderà leggermente, stabilizzandosi attorno ai 21°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 90%, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,41 mm.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a manifestarsi, con una copertura nuvolosa che rimarrà al 100%. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 19°C. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli che si attesteranno attorno ai 0,4 mm. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno superare i 12 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Gragnano indicano una giornata caratterizzata da piogge leggere e nuvolosità variabile. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile ritorno del sole e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Gragnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.4° perc. +20.2° 0.15 mm 5.1 ONO max 8.2 Maestrale 65 % 1013 hPa 3 nubi sparse +19.9° perc. +19.6° prob. 9 % 1.5 SO max 6.6 Libeccio 66 % 1012 hPa 6 nubi sparse +19.6° perc. +19.3° prob. 22 % 5.8 E max 5.7 Levante 64 % 1012 hPa 9 nubi sparse +22.2° perc. +21.8° prob. 12 % 3.5 E max 5 Levante 52 % 1012 hPa 12 nubi sparse +22.9° perc. +22.5° prob. 8 % 6.8 SSO max 6.4 Libeccio 50 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +22.1° perc. +21.8° 0.27 mm 6.4 SSO max 6.2 Libeccio 55 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +20.9° perc. +20.7° 0.29 mm 7.1 SE max 9 Scirocco 61 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +19.9° perc. +19.5° 0.42 mm 9.1 E max 12.3 Levante 61 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:04

