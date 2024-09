Meteo Gragnano, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gragnano di Sabato 28 Settembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di cielo sereno durante la notte, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. Tuttavia, a partire dalla mattina, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere che interesseranno la zona fino al pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i 23°C, mentre i venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno superare i 26 km/h. La sera porterà un graduale miglioramento, con schiarite e una diminuzione della copertura nuvolosa.

Durante la notte, Gragnano godrà di un clima piacevole, con un cielo sereno e una temperatura che scenderà leggermente, mantenendosi attorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 5%. I venti, provenienti da Sud Est, si manterranno leggeri, con velocità di circa 10 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il meteo cambierà drasticamente. A partire dalle 07:00, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. Le piogge leggere inizieranno a manifestarsi intorno alle 08:00, con accumuli che si attesteranno intorno a 0.31 mm. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 22°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo valori superiori all’80%. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 23 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una graduale attenuazione delle piogge, con il cielo che passerà da coperto a nubi sparse. Le temperature inizieranno a calare, raggiungendo i 21°C alle 15:00. La probabilità di precipitazioni diminuirà, con valori che scenderanno sotto il 5%. I venti continueranno a soffiare da Ovest-Nord Ovest, mantenendosi intorno ai 22 km/h.

La sera porterà un miglioramento, con il cielo che si presenterà poco nuvoloso e temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, portando a un clima più secco e piacevole. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 61%, mentre i venti si manterranno leggeri.

In conclusione, le previsioni meteo per Gragnano di Sabato 28 Settembre evidenziano un inizio di giornata sereno, seguito da un cambiamento con piogge leggere nella mattina e un miglioramento nel pomeriggio e nella sera. Nei giorni successivi, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno gradevoli, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22° perc. +22.2° Assenti 10 SE max 13.3 Scirocco 77 % 1013 hPa 3 cielo sereno +21.5° perc. +21.7° Assenti 11.2 ESE max 14.6 Scirocco 78 % 1012 hPa 6 cielo sereno +21.9° perc. +22.1° Assenti 12 SE max 16.1 Scirocco 78 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +22.3° perc. +22.8° 0.47 mm 10.3 SSO max 15.1 Libeccio 84 % 1013 hPa 12 cielo coperto +23° perc. +22.9° prob. 70 % 21.6 ONO max 26 Maestrale 58 % 1014 hPa 15 nubi sparse +21.6° perc. +21.2° prob. 5 % 21.8 ONO max 27.6 Maestrale 53 % 1014 hPa 18 nubi sparse +20.1° perc. +19.7° prob. 5 % 17.8 ONO max 24.5 Maestrale 59 % 1016 hPa 21 nubi sparse +19.3° perc. +19° Assenti 14.9 ONO max 22.5 Maestrale 64 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:44

