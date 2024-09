Meteo Gravina di Catania, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre, Gravina di Catania si presenterà con condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. La mattina porterà un incremento della temperatura, che raggiungerà i 26°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa si ridurrà, favorendo l’arrivo di qualche raggio di sole. Nel pomeriggio, si prevede un leggero abbassamento della temperatura, accompagnato da nubi sparse. Infine, la sera si concluderà con un cielo sereno e temperature che si manterranno attorno ai 21°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 83%. La temperatura si manterrà stabile attorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 97% alle 04:00, ma senza precipitazioni significative. L’umidità si attesterà intorno al 74%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo rimarrà coperto, ma già dalle 07:00 si assisterà a un miglioramento, con nubi sparse e una temperatura che salirà fino a 26°C entro le 12:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 9,6 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 47%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano una continuazione delle nubi sparse, con temperature che varieranno tra i 22°C e i 26°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 34% alle 15:00, mentre la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 12%. La brezza sarà presente, con una velocità del vento che potrà raggiungere i 14,7 km/h.

La sera si prevede serena, con temperature che scenderanno lentamente fino a 21°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si attesterà attorno al 75%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, favorendo una piacevole serata all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gravina di Catania nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo ideale il clima per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Gravina di Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20° perc. +20° Assenti 3.1 NO max 5 Maestrale 76 % 1015 hPa 4 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° prob. 3 % 5.3 ONO max 6.7 Maestrale 74 % 1014 hPa 7 nubi sparse +21.5° perc. +21.4° Assenti 4.6 O max 6.2 Ponente 63 % 1015 hPa 10 poche nuvole +25.3° perc. +25.2° Assenti 2.8 S max 6 Ostro 50 % 1016 hPa 13 poche nuvole +26.1° perc. +26.1° prob. 12 % 12.7 SE max 12.2 Scirocco 47 % 1015 hPa 16 nubi sparse +23.5° perc. +23.4° prob. 16 % 11.1 E max 13.2 Levante 60 % 1015 hPa 19 cielo sereno +21.7° perc. +21.8° Assenti 4.4 SE max 9.7 Scirocco 72 % 1017 hPa 22 cielo sereno +21° perc. +21.1° Assenti 3.5 O max 5 Ponente 76 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.