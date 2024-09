Meteo Gravina in Puglia, le previsioni per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Sabato 7 Settembre a Gravina in Puglia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 39% e l’82%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, ma il cielo rimarrà comunque parzialmente nuvoloso con una percentuale di nuvole che oscillerà tra il 47% e il 84%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +28°C verso le ore centrali della mattinata. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con intensità variabile.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente parzialmente nuvoloso con una copertura che si attesterà intorno al 48% – 83%. Le temperature massime saranno di circa +32°C, con raffiche di vento che potranno raggiungere i 18,3km/h provenienti da Nord. L’umidità si manterrà intorno al 28% – 38%.

In serata, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, ma il cielo sarà comunque parzialmente nuvoloso con una percentuale di nuvole che oscillerà tra il 48% e il 98%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Sud Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 7 Settembre a Gravina in Puglia indicano una giornata con temperature in aumento e condizioni meteo variabili. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche durante la giornata e prepararsi adeguatamente per affrontare le diverse condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 7 Settembre a Gravina in Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.9° perc. +23° Assenti 2.2 N max 3.5 Tramontana 68 % 1015 hPa 3 nubi sparse +21.7° perc. +21.9° Assenti 3.8 N max 4.7 Tramontana 73 % 1015 hPa 6 nubi sparse +23.4° perc. +23.5° Assenti 4.8 NNE max 6 Grecale 67 % 1016 hPa 9 nubi sparse +28.6° perc. +28.6° Assenti 5.2 NNE max 5.1 Grecale 45 % 1016 hPa 12 nubi sparse +32° perc. +30.8° Assenti 10.3 N max 14.6 Tramontana 30 % 1014 hPa 15 nubi sparse +31.7° perc. +30.6° Assenti 16.1 N max 17.1 Tramontana 31 % 1014 hPa 18 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° Assenti 9.7 E max 16.1 Levante 55 % 1015 hPa 21 nubi sparse +24.5° perc. +24.6° Assenti 4.7 SSE max 5 Scirocco 61 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 19:12

