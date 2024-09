Meteo Grottaglie, le previsioni per il weekend 13 – 15 Settembre

MeteoWeb

Venerdì 13 Settembre

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, il tempo si presenterà con cielo coperto e una temperatura che si attesterà intorno ai +22,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una velocità del vento di 17,1 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest. Le raffiche di vento raggiungeranno i 32,1 km/h, mentre la probabilità di precipitazioni sarà del 20%. L’umidità si manterrà attorno al 61% e la pressione atmosferica sarà di 1007 hPa.

Proseguendo nella mattina, il tempo migliorerà leggermente con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura salirà a +21,9°C alle 07:00, con una velocità del vento di 19,2 km/h. La copertura nuvolosa scenderà al 33% e la probabilità di pioggia sarà del 28%. Alle 09:00, il cielo si presenterà con poche nuvole e la temperatura raggiungerà i +24,2°C. La velocità del vento aumenterà a 29,8 km/h, mentre l’umidità scenderà al 42%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con temperature che toccheranno i +26,3°C alle 12:00. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra 39,6 km/h e 46 km/h. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 0%, garantendo un pomeriggio soleggiato e piacevole. L’umidità si manterrà bassa, attorno al 32%, favorendo una sensazione di calore.

Infine, nella sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i +20,3°C alle 21:00. Il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa minima. La velocità del vento si attesterà intorno ai 31,6 km/h, mentre l’umidità salirà leggermente al 42%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile attorno ai 1009 hPa.

Sabato 14 Settembre

Nella notte di Sabato 14 Settembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una temperatura di +17,3°C a mezzanotte. La copertura nuvolosa si attesterà al 41%, con una velocità del vento di 20,4 km/h proveniente da Nord Ovest. La probabilità di pioggia sarà bassa, attorno al 18%, mentre l’umidità si manterrà al 64%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà nuvoloso con temperature che varieranno tra +16,4°C e +22,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’88% alle 07:00, con una velocità del vento che si attesterà intorno ai 22,1 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma le nubi sparse potrebbero portare a qualche pioviggine nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, il tempo si presenterà con nubi sparse e temperature che scenderanno a +19,2°C alle 15:00. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 22,2 km/h, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà l’80%. La probabilità di pioggia aumenterà al 20%, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Nella sera, il cielo rimarrà nuvoloso con temperature che si attesteranno intorno ai +17,8°C alle 21:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 16,8 km/h, mentre l’umidità salirà al 57%. La pressione atmosferica sarà stabile, attorno ai 1013 hPa.

Domenica 15 Settembre

Nella notte di Domenica 15 Settembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature che si attesteranno intorno ai +16,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 78%, con una velocità del vento di 12,6 km/h proveniente da Nord Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 16%, mentre l’umidità si manterrà al 58%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con temperature che raggiungeranno i +20,9°C alle 09:00. La velocità del vento aumenterà a 32 km/h, mentre la copertura nuvolosa si attesterà al 99%. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma le nubi potrebbero portare a qualche pioviggine.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto con temperature che scenderanno a +19,3°C alle 14:00. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra 29,7 km/h e 30,7 km/h. La probabilità di pioggia sarà del 17%, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà e le temperature scenderanno a +17,2°C alle 21:00. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 10,3 km/h, mentre l’umidità salirà al 68%. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1013 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Grottaglie si presenterà con un mix di condizioni meteorologiche. Venerdì inizierà con piogge, ma si concluderà con un pomeriggio sereno. Sabato porterà nuvole e temperature più fresche, mentre Domenica si prevede un cielo coperto con temperature in calo. Sarà un weekend da vivere con attenzione, soprattutto per chi ha programmato attività all’aperto.

