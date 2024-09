Meteo Guidonia, le previsioni per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Guidonia di Domenica 15 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre la mattina si presenterà con cielo coperto. Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con poche nuvole e temperature in aumento. La sera sarà caratterizzata da un cielo sereno, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,8°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un’alta percentuale di nuvole sparse. Con il passare delle ore, la temperatura percepita scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 12°C. L’umidità si manterrà intorno al 52%, garantendo un clima fresco ma non eccessivamente umido.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 22,6°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,6 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 39%. Questo clima nuvoloso non porterà precipitazioni, mantenendo le condizioni asciutte.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un netto miglioramento, con poche nuvole che lasceranno spazio a un cielo più sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 24,1°C alle ore 14:00, con una leggera brezza che accompagnerà il calore. L’umidità si attesterà attorno al 37%, rendendo l’aria più piacevole. Le condizioni di vento rimarranno leggere, favorendo un clima ideale per attività all’aperto.

La sera si preannuncia serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 16,1°C. La calma del vento, con velocità che non supereranno i 3,2 km/h, contribuirà a creare un’atmosfera tranquilla. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni meteo per Guidonia di Domenica 15 Settembre evidenziano una giornata che si svilupperà con un inizio nuvoloso, ma che si trasformerà in un pomeriggio e una sera sereni. I prossimi giorni potrebbero mantenere condizioni simili, con temperature gradevoli e cieli prevalentemente sereni, rendendo questo periodo ideale per godere delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Guidonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.8° perc. +12.6° Assenti 6.7 NE max 6.3 Grecale 52 % 1015 hPa 3 nubi sparse +12.8° perc. +11.6° Assenti 6.1 NNE max 7.1 Grecale 57 % 1015 hPa 6 nubi sparse +14° perc. +13° Assenti 5.4 NNE max 7.1 Grecale 59 % 1015 hPa 9 cielo coperto +20° perc. +19.2° Assenti 7.2 N max 12.6 Tramontana 43 % 1014 hPa 12 cielo coperto +23.4° perc. +22.8° Assenti 6.9 ONO max 10 Maestrale 38 % 1014 hPa 15 poche nuvole +24° perc. +23.4° Assenti 4.3 NO max 10.4 Maestrale 39 % 1012 hPa 18 poche nuvole +17.9° perc. +17.5° Assenti 4.5 ONO max 11.7 Maestrale 65 % 1014 hPa 21 cielo sereno +16.8° perc. +16.4° Assenti 2.3 ENE max 2.6 Grecale 71 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:13

