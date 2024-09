Meteo Guidonia, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Guidonia si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le prime ore, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 14,3°C nelle prime ore della notte fino a un massimo di 23,7°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,9 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, raggiungendo picchi del 89% in serata.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,2°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 3%. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà un clima gradevole, con un’umidità attorno al 61%.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 19,4°C entro le 8:00. Il cielo rimarrà per lo più sereno con poche nuvole, e la copertura nuvolosa aumenterà leggermente fino al 15%. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 2,2 km/h e i 5,2 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una temperatura massima di 23,7°C attorno alle 14:00. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 26%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità su livelli moderati, attorno al 48%.

Con l’arrivo della sera, la temperatura inizierà a scendere, attestandosi intorno ai 17,8°C alle 20:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 75% e poi il 89% nella tarda serata, quando il cielo si presenterà coperto. L’umidità salirà ulteriormente, toccando il 84%.

In conclusione, le previsioni meteo per Guidonia indicano una giornata di transizione, con un clima inizialmente sereno che si trasformerà in nuvoloso nel corso della giornata. I prossimi giorni potrebbero portare ulteriori variazioni, con un possibile abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Guidonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +15.2° perc. +14.3° Assenti 5.3 NE max 5.7 Grecale 61 % 1019 hPa 3 cielo sereno +14.5° perc. +13.6° Assenti 4.8 NE max 5.1 Grecale 62 % 1018 hPa 6 cielo sereno +15.2° perc. +14.5° Assenti 3.9 ENE max 4.3 Grecale 64 % 1018 hPa 9 poche nuvole +21° perc. +20.4° Assenti 3.9 OSO max 3.4 Libeccio 49 % 1018 hPa 12 nubi sparse +23.1° perc. +22.6° Assenti 5.5 OSO max 6.7 Libeccio 45 % 1016 hPa 15 poche nuvole +23.1° perc. +22.9° Assenti 8 OSO max 7.7 Libeccio 54 % 1014 hPa 18 nubi sparse +18.5° perc. +18.4° Assenti 4 O max 7.8 Ponente 79 % 1015 hPa 21 nubi sparse +17.9° perc. +17.9° Assenti 2.9 ENE max 2.8 Grecale 82 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:45

