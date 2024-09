Meteo Guidonia, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Guidonia indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 22,2°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 20 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 31% e il 50% durante la giornata.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 11,7°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale del 6%. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Est accompagnerà la notte, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole.

Con l’arrivo della mattina, il sole si farà sentire, portando le temperature a salire fino a 21,9°C entro mezzogiorno. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 4%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino al 79% entro le ore serali. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità inizierà a salire, raggiungendo il 45%.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà cielo coperto intorno alle 19:00. Le temperature scenderanno a 16,1°C, mantenendo un clima fresco e gradevole. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma con una diminuzione della velocità.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Guidonia mostrano un clima variabile, con un possibile ritorno di condizioni più nuvolose e temperature in lieve calo. Tuttavia, Sabato 14 Settembre si presenterà come una giornata piacevole, ideale per godere delle ultime giornate di bel tempo prima dell’arrivo di un clima più autunnale.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Guidonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11.7° perc. +11.1° prob. 4 % 6.5 NNE max 9.3 Grecale 86 % 1011 hPa 3 cielo sereno +11.3° perc. +10.7° prob. 8 % 8.2 NNE max 10.5 Grecale 84 % 1012 hPa 6 cielo sereno +12.2° perc. +11.6° prob. 4 % 6.2 NNE max 9.9 Grecale 79 % 1013 hPa 9 cielo sereno +18.7° perc. +17.8° Assenti 7.7 NNO max 14.5 Maestrale 46 % 1013 hPa 12 cielo sereno +21.9° perc. +21° Assenti 9.8 N max 18.9 Tramontana 32 % 1013 hPa 15 nubi sparse +22° perc. +21.1° Assenti 8.6 N max 13.6 Tramontana 33 % 1012 hPa 18 nubi sparse +17.2° perc. +16.2° Assenti 2.6 NO max 6.6 Maestrale 47 % 1013 hPa 21 nubi sparse +14.7° perc. +13.5° Assenti 5.9 NE max 6 Grecale 50 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.