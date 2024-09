Meteo Guidonia, le previsioni per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Guidonia di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. Tuttavia, nel pomeriggio si prevede un aumento della nuvolosità e la possibilità di piogge leggere. La temperatura massima si attesterà intorno ai 25,9°C, mentre la minima sarà di circa 17°C. I venti saranno prevalentemente deboli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con poche nuvole, favorendo un abbassamento delle temperature che si attesteranno intorno ai 17,2°C. L’umidità sarà alta, attorno al 78%, ma non si prevedono precipitazioni. I venti soffieranno debolmente da Nord Est, con velocità di circa 6,5 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21,6°C entro le 08:00. L’umidità scenderà progressivamente, mentre i venti continueranno a mantenersi leggeri. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 24,5°C alle 15:00. La probabilità di pioggia aumenterà, con possibilità di pioggia leggera intorno alle 16:00, quando si registreranno 0,22 mm di pioggia. L’umidità si attesterà attorno al 55%, mentre i venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 12,2 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 18,6°C. L’umidità rimarrà alta, attorno all’80%, e non si prevedono precipitazioni significative. I venti continueranno a soffiare da Nord Est, mantenendo una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Guidonia nei prossimi giorni indicano un trend variabile, con un possibile miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi. Domenica si prevede un cielo più sereno e temperature in aumento, mentre lunedì potrebbe portare nuovamente nubi e qualche pioggia. Gli amanti del sole potranno approfittare della mattinata di Sabato, mentre nel pomeriggio sarà opportuno tenere a portata di mano un ombrello.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Guidonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +17.2° perc. +17.1° Assenti 6.5 NE max 6.6 Grecale 78 % 1019 hPa 3 cielo sereno +16.5° perc. +16.2° Assenti 6.1 ENE max 6.4 Grecale 78 % 1019 hPa 6 cielo sereno +17.4° perc. +17.2° Assenti 4.3 NE max 5 Grecale 76 % 1020 hPa 9 cielo sereno +23.4° perc. +23.2° Assenti 2 ONO max 2 Maestrale 55 % 1020 hPa 12 cielo sereno +25.6° perc. +25.4° Assenti 5.1 O max 3.5 Ponente 48 % 1019 hPa 15 nubi sparse +24.5° perc. +24.4° prob. 16 % 12.2 OSO max 11.3 Libeccio 55 % 1018 hPa 18 nubi sparse +20.2° perc. +20.2° prob. 19 % 4.8 NO max 6.3 Maestrale 73 % 1020 hPa 21 nubi sparse +18.6° perc. +18.6° Assenti 5.5 NE max 5.5 Grecale 80 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:03

