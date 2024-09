Meteo Guidonia, le previsioni per la prossima settimana 16 – 19 Settembre

MeteoWeb

Lunedì 16 Settembre si prevede un cielo sereno durante la notte, con temperature intorno ai 16,2°C e umidità al 71%. La mattina porterà un aumento della nuvolosità, con temperature che raggiungeranno 21,8°C e una copertura nuvolosa del 76%. Nel pomeriggio, si attende pioggia leggera, con temperature massime di 22,5°C e umidità al 66%. Martedì 17 Settembre, il cielo sarà coperto e le temperature scenderanno a 14,5°C. Piogge moderate sono previste nel pomeriggio, con accumuli di 0,53 mm. Mercoledì 18 Settembre continueranno le piogge, mentre Giovedì 19 Settembre si assisterà a un miglioramento con cieli più sereni e temperature in aumento.

Lunedì 16 Settembre

Durante la notte di Lunedì 16 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di 15,7°C. La velocità del vento sarà di 4 km/h proveniente da Est – Nord Est, con raffiche fino a 3,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 71% e la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con nubi sparse che aumenteranno la copertura nuvolosa fino al 76%. Le temperature saliranno fino a 21,8°C alle 09:00, con una temperatura percepita di 21,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,8 km/h da Sud. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno al 4%. L’umidità scenderà al 56%.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della nuvolosità con pioggia leggera attesa a partire dalle 11:00. Le temperature massime toccheranno i 22,5°C alle 14:00, con una temperatura percepita di 22,2°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% e la velocità del vento varierà tra 7,7 km/h e 12,4 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli di 0,39 mm di pioggia. L’umidità aumenterà fino al 66%.

Infine, nella sera, la pioggia continuerà a cadere, con temperature che scenderanno fino a 17,1°C alle 19:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 98% e la velocità del vento si ridurrà a 5 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli di 0,23 mm. L’umidità si attesterà attorno al 75%.

Martedì 17 Settembre

Durante la notte di Martedì 17 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a 14,5°C, con una temperatura percepita di 14,2°C. La velocità del vento sarà di 7,9 km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà elevata, intorno all’82%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1010 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a 21,2°C alle 09:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 5,2 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno al 4%, con umidità che scenderà al 50%.

Nel pomeriggio, si prevede l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 15:00, con temperature che scenderanno a 19,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e la velocità del vento aumenterà fino a 12 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli di 0,53 mm di pioggia. L’umidità aumenterà fino al 65%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno attorno ai 15,9°C. La velocità del vento si ridurrà a 3,6 km/h e la probabilità di pioggia sarà del 22%. L’umidità si manterrà alta, intorno al 91%.

Mercoledì 18 Settembre

Durante la notte di Mercoledì 18 Settembre, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,5°C, con una temperatura percepita di 15,3°C. La velocità del vento sarà di 5 km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà elevata, al 83%, e la pressione atmosferica a 1011 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a 19,9°C alle 09:00. La velocità del vento sarà di 1,4 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con accumuli di 0,11 mm di pioggia. L’umidità si manterrà attorno al 65%.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della pioggia leggera, con temperature che toccheranno i 22,5°C alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 81% e la velocità del vento aumenterà fino a 9,2 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli di 0,6 mm di pioggia. L’umidità aumenterà fino al 60%.

Nella sera, la pioggia continuerà a cadere, con temperature che scenderanno a 16,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 42% e la velocità del vento si attesterà attorno ai 5,4 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli di 0,73 mm.

Giovedì 19 Settembre

Durante la notte di Giovedì 19 Settembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 26%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,8°C, con una temperatura percepita di 15,7°C. La velocità del vento sarà di 6,2 km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà alta, al 89%, e la pressione atmosferica a 1014 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno fino a 18,3°C alle 07:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 2,2 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, intorno al 12%, con umidità che scenderà al 74%.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della temperatura fino a 22°C alle 10:00. La copertura nuvolosa sarà del 76% e la velocità del vento aumenterà fino a 5,6 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con accumuli minimi.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno a 15,6°C. La velocità del vento si ridurrà a 6,8 km/h e la probabilità di pioggia sarà del 22%. L’umidità si manterrà alta, intorno al 86%.

In conclusione, i prossimi giorni a Guidonia si presenteranno caratterizzati da un clima variabile, con piogge leggere attese in particolare per Lunedì e Martedì, mentre Giovedì porterà un miglioramento con cieli più sereni e temperature in aumento. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni per eventuali cambiamenti.

