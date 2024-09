Meteo Iglesias, le previsioni per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 23 Settembre, Iglesias si troverà ad affrontare un meteo caratterizzato da un inizio di giornata con cieli prevalentemente coperti, che si trasformeranno nel pomeriggio in condizioni più variabili. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con picchi intorno ai 25,3°C a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, si registreranno anche delle leggere precipitazioni, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche verso la sera.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità elevata che si manterrà attorno all’89%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 4,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non cambieranno molto, continuando a mantenere un cielo coperto. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21,7°C alle 07:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti da Sud-Sud Ovest. L’umidità inizierà a diminuire, ma rimarrà comunque elevata. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente, ma non si prevedono eventi significativi.

Nel pomeriggio, il meteo subirà un cambiamento. A partire dalle 13:00, si registreranno delle piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 24,7°C. Le nubi sparse prenderanno il posto del cielo coperto, e la probabilità di precipitazioni si attesterà attorno al 27%. Le temperature inizieranno a scendere, ma rimarranno comunque gradevoli, con valori che toccheranno i 22,8°C alle 16:00.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 18,2°C a fine giornata. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole. L’umidità, pur rimanendo alta, non influenzerà negativamente il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Iglesias nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Martedì e Mercoledì si prevede un clima più stabile e soleggiato, con temperature che continueranno a mantenersi su valori gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente in vista di possibili perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Iglesias

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19° perc. +19.3° prob. 8 % 3.9 E max 4.4 Levante 89 % 1014 hPa 4 cielo coperto +19.1° perc. +19.3° prob. 12 % 1 E max 1.3 Levante 86 % 1012 hPa 7 cielo coperto +21.7° perc. +21.8° prob. 46 % 4.1 SSO max 6.5 Libeccio 72 % 1013 hPa 10 cielo coperto +24.7° perc. +24.8° prob. 50 % 14.4 SO max 16.5 Libeccio 59 % 1013 hPa 13 pioggia leggera +24.7° perc. +24.8° 0.1 mm 20.6 SO max 22.5 Libeccio 59 % 1012 hPa 16 nubi sparse +22.8° perc. +22.8° prob. 28 % 13.3 O max 17 Ponente 66 % 1012 hPa 19 cielo sereno +19.1° perc. +19.4° Assenti 5.4 O max 6.2 Ponente 92 % 1014 hPa 22 cielo sereno +18.4° perc. +18.8° prob. 11 % 6.2 NO max 8.3 Maestrale 95 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 19:16

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.