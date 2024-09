Meteo Imola, le previsioni per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Imola indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,9°C nella notte e raggiungeranno i 22,5°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Imola saranno caratterizzate da nubi sparse e una temperatura di circa 15,9°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 58%, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest. Le previsioni del tempo non indicano precipitazioni, e l’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 77%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo diventerà completamente coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19°C entro le 08:00 e i 22,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 3 km/h e i 6 km/h, con direzione variabile. Anche in questa fase, non si prevedono piogge, e l’umidità continuerà a mantenersi su livelli elevati, intorno al 58-63%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuovamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma non si registreranno condizioni di maltempo. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attorno al 4-7%. L’umidità, invece, potrebbe aumentare fino al 75% verso le 17:00.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 17,7°C entro le 20:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità su valori elevati. Non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo, e le probabilità di pioggia rimarranno assenti.

In conclusione, le previsioni meteo per Imola indicano una giornata di Domenica caratterizzata da un cielo nuvoloso e temperature moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni solo verso la metà della settimana, quando si potrebbero registrare schiarite e un lieve aumento delle temperature. Gli amanti del bel tempo dovranno attendere ulteriori aggiornamenti per eventuali miglioramenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Imola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.9° perc. +15.6° Assenti 4.8 OSO max 4.5 Libeccio 77 % 1020 hPa 3 nubi sparse +15.2° perc. +14.8° Assenti 5.7 OSO max 5.7 Libeccio 79 % 1019 hPa 6 nubi sparse +15.7° perc. +15.4° Assenti 6.2 OSO max 6.3 Libeccio 80 % 1019 hPa 9 cielo coperto +20.3° perc. +20.1° Assenti 4.1 N max 2.1 Tramontana 63 % 1019 hPa 12 cielo coperto +22.3° perc. +22.1° Assenti 4.6 ENE max 3.7 Grecale 58 % 1018 hPa 15 cielo coperto +22.4° perc. +22.3° prob. 4 % 6.8 ESE max 7.6 Scirocco 60 % 1016 hPa 18 cielo coperto +18° perc. +17.9° prob. 7 % 6.4 SE max 8.5 Scirocco 78 % 1016 hPa 21 cielo coperto +17.9° perc. +17.8° Assenti 6.1 SSO max 7.2 Libeccio 79 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:05

