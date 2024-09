Meteo Imperia, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Imperia si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nella sera. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 17°C durante il giorno, con una leggera diminuzione nelle ore serali. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% nel pomeriggio e nella sera, mentre le precipitazioni si presenteranno sporadicamente, con una leggera pioggia prevista per la notte.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà attorno ai 16,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 13,9 km/h da Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Si registreranno nubi sparse e temperature che saliranno fino a 19,1°C intorno alle 11:00. Il vento sarà leggero, con velocità che varieranno tra i 6 km/h e i 7,1 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 70%.

Il pomeriggio porterà un incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, mentre il vento continuerà a mantenersi leggero. Non si prevedono precipitazioni significative fino a questo momento, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’80%.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo indicano un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere. La temperatura rimarrà costante attorno ai 17,5°C, mentre l’umidità aumenterà ulteriormente, toccando il 89%. Le precipitazioni saranno deboli, con una stima di 0,2 mm di pioggia. Il vento si presenterà debole, con velocità che scenderanno fino a 1,6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Imperia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose e fresche, con possibilità di piogge intermittenti. Domani, si prevede una leggera diminuzione delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un miglioramento temporaneo del tempo. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° prob. 8 % 12.1 NE max 13.9 Grecale 85 % 1018 hPa 3 nubi sparse +16.4° perc. +16.2° prob. 9 % 11.2 NNE max 13 Grecale 84 % 1017 hPa 6 nubi sparse +16.4° perc. +16.2° prob. 1 % 8.9 N max 9.5 Tramontana 79 % 1017 hPa 9 nubi sparse +18.6° perc. +18.3° Assenti 2.3 ESE max 3.3 Scirocco 70 % 1016 hPa 12 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° Assenti 7.1 S max 7.5 Ostro 72 % 1015 hPa 15 cielo coperto +18.4° perc. +18.2° Assenti 6.8 S max 7.3 Ostro 77 % 1013 hPa 18 cielo coperto +17.5° perc. +17.6° Assenti 6.4 SSO max 7.2 Libeccio 85 % 1013 hPa 21 cielo coperto +17.4° perc. +17.5° Assenti 1.6 ESE max 3.4 Scirocco 86 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 19:03

