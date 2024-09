Meteo: in Lombardia domani deboli piogge su bassa pianura e Appennino

MeteoWeb

Milano, 17 set. (Adnkronos) – Il passaggio di un nucleo depressionario dai Balcani verso il Centro-Nord Italia determinerà in Lombardia flussi umidi orientali negli strati medio bassi e deboli piogge diffuse su bassa pianura e Appennino. Queste le indicazioni contenute nel bollettino meteo di Arpa Lombardia per la giornata di domani.

Tra giovedì e venerdì probabili deboli piogge sparse sui rilievi, mentre per il fine settimana è attesa una blanda rimonta anticiclonica sul Mediterraneo che favorirà condizioni prevalentemente stabili.

