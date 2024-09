Meteo: in Lombardia domenica di sole, ma da lunedì maggiore variabilità

MeteoWeb

Milano, 14 set. (Adnkronos) – L’ampia struttura di bassa pressione che ha influenzato il tempo su tutta l’Italia Centro-Settentrionale nelle ultime 48 ore si è spostata verso i Balcani, lasciando esposta la Lombardia a forti venti da nord sulle Alpi e localmente anche sulla pianura. Il bollettino meteo di Arpa regionale indaica, per le prossime ore, ancora venti forti sulle Alpi e nuvolosità variabile, mentre la giornata di domenica 15 sarà contraddistinta ovunque dal sole e da temperature in generale aumento.

Da lunedì 16, tuttavia, l’area depressionaria balcanica tornerà a riavvicinarsi, con la probabilità di un aumento della variabilità e, da martedì 17, anche di qualche pioggia.

Le temperature si manterranno al di sotto delle medie climatiche di settembre per l’intero periodo.

