Meteo Isola di Capo Rizzuto, le previsioni per domani lunedì 23 settembre

Le previsioni meteo per Isola di Capo Rizzuto indicano un inizio settimana caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che proseguiranno anche nelle prime ore del mattino. La temperatura si manterrà attorno ai 21°C, con una leggera diminuzione prevista nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà predominante, con un’alta probabilità di precipitazioni che si estenderà fino al pomeriggio. I venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da sud, con raffiche che potranno raggiungere i 28,7 km/h.

Nel dettaglio, la notte si preannuncia piovosa, con piogge leggere che si intensificheranno a partire dall’01:00, quando si registrerà una pioggia moderata. Le temperature percepite si attesteranno intorno ai 21°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno al 76%. Con l’arrivo dell’alba, il cielo continuerà a essere coperto, e le piogge si presenteranno intermittenti fino alle 11:00, quando si prevede un leggero miglioramento con una diminuzione delle precipitazioni.

Durante la mattina, le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 23°C intorno alle 10:00. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà alta, e le probabilità di pioggia non diminuiranno significativamente. Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno, ma il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso. Le temperature si manterranno sui 23°C, con venti moderati che contribuiranno a un certo grado di freschezza.

La sera porterà un ritorno delle piogge, con precipitazioni moderate che si intensificheranno nuovamente. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 22°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori attorno al 79%, e i venti continueranno a soffiare con intensità, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Isola di Capo Rizzuto nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con piogge che potrebbero continuare anche nei giorni successivi. Martedì e mercoledì si prevede un miglioramento temporaneo, ma non si escludono ulteriori episodi di maltempo. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché l’autunno sembra portare con sé una certa dose di pioggia e nuvole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Isola di Capo Rizzuto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.7° perc. +21.9° 0.55 mm 7.1 SO max 9.3 Libeccio 76 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +20.8° perc. +20.9° 0.3 mm 5 ONO max 6.4 Maestrale 74 % 1015 hPa 6 cielo coperto +21.1° perc. +21.2° prob. 65 % 2.8 NNO max 5.1 Maestrale 72 % 1014 hPa 9 pioggia leggera +23° perc. +23.1° 0.14 mm 5.7 SSE max 7.9 Scirocco 66 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +23.6° perc. +23.7° 0.11 mm 18.4 S max 18.8 Ostro 67 % 1014 hPa 15 cielo coperto +23.2° perc. +23.4° prob. 53 % 16.7 S max 18.1 Ostro 70 % 1012 hPa 18 pioggia moderata +22.6° perc. +22.9° 1.15 mm 19.9 S max 24.4 Ostro 76 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +22.3° perc. +22.7° 0.77 mm 20.8 SSO max 24.9 Libeccio 78 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 18:42

