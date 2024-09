Meteo La Spezia, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a La Spezia indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio e una sera più sereni. Durante la notte, la città sarà interessata da pioggia leggera e moderata, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento soffierà da nord con intensità moderata. Con il passare delle ore, le condizioni miglioreranno, portando a un aumento delle temperature e a una graduale diminuzione della nuvolosità.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, La Spezia subirà un’intensa attività di precipitazioni, con pioggia leggera che si intensificherà a pioggia moderata fino alle 03:00. Le temperature si manterranno tra i 15,2°C e i 15,9°C, mentre l’umidità sarà alta, superando il 90%. Il vento, proveniente principalmente da nord, raggiungerà velocità comprese tra i 10 km/h e i 16 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non subiranno immediatamente un cambiamento significativo. Fino alle 09:00, il cielo rimarrà coperto, ma le precipitazioni tenderanno a diminuire. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 18,3°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, ma la probabilità di pioggia inizierà a scendere. A partire dalle 10:00, il cielo continuerà a essere coperto, ma le temperature si avvicineranno ai 20°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente. Il cielo rimarrà prevalentemente coperto, ma le temperature raggiungeranno un massimo di 21°C. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, portando a un cielo con nubi sparse nel tardo pomeriggio. Il vento continuerà a soffiare da nord-est, mantenendo una velocità moderata.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si schiarirà e si presenterà con nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 17°C. L’umidità rimarrà alta, ma la probabilità di precipitazioni sarà praticamente assente.

In conclusione, le previsioni del tempo per La Spezia nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un fine settimana con cieli più sereni e temperature in aumento. Questo cambiamento porterà a un clima più gradevole, ideale per attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste condizioni favorevoli nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a La Spezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.78 mm 10.2 NE max 12.9 Grecale 90 % 1017 hPa 3 pioggia moderata +15.4° perc. +15.4° 1.1 mm 15.3 NNO max 20.6 Maestrale 89 % 1015 hPa 6 cielo coperto +16.2° perc. +16.1° prob. 76 % 14 NNE max 21.1 Grecale 84 % 1014 hPa 9 cielo coperto +18.3° perc. +18.1° prob. 29 % 13.5 NNE max 25.1 Grecale 73 % 1015 hPa 12 cielo coperto +20.1° perc. +19.8° prob. 22 % 18.5 NNE max 25.3 Grecale 64 % 1015 hPa 15 cielo coperto +20.4° perc. +20.2° prob. 22 % 17.3 NE max 27.8 Grecale 65 % 1015 hPa 18 cielo coperto +18.2° perc. +18.1° prob. 6 % 15.6 NE max 21.1 Grecale 76 % 1016 hPa 21 nubi sparse +17.4° perc. +17.3° Assenti 15.4 NNE max 21.5 Grecale 79 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:18

