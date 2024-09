Meteo Lainate, le previsioni per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Lainate per Domenica 22 Settembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la giornata, si osserverà una certa stabilità atmosferica, con una leggera diminuzione della temperatura nel corso delle ore serali. Le previsioni del tempo indicano anche una moderata umidità, che potrebbe rendere l’aria leggermente pesante, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,1°C, con un cielo inizialmente coperto e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 5 km/h, proveniente da nord. Con l’avanzare della notte, le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi comunque sopra i 16°C.

Durante la mattina, si assisterà a un miglioramento parziale delle condizioni, con la presenza di poche nuvole e temperature che saliranno fino a 22,9°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà, raggiungendo il 52%. Il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra 1,4 km/h e 4,4 km/h, rendendo l’atmosfera più gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà massima, al 100%, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 48%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, con raffiche che potranno raggiungere i 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18°C. Il cielo rimarrà nubi sparse, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 75%. Le condizioni di umidità aumenteranno, raggiungendo il 69%, mentre il vento si farà più leggero, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Lainate indicano una giornata di Domenica 22 Settembre caratterizzata da un clima generalmente fresco e nuvoloso, con temperature che si manterranno gradevoli durante il giorno. Nei prossimi giorni, si prevede un’ulteriore stabilità delle condizioni atmosferiche, con temperature simili e una possibile ripresa del sole, rendendo le giornate successive ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Lainate

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.1° perc. +16.8° Assenti 5.1 N max 6.3 Tramontana 72 % 1021 hPa 3 nubi sparse +16° perc. +15.6° Assenti 4.3 N max 5 Tramontana 74 % 1019 hPa 6 nubi sparse +15.8° perc. +15.4° Assenti 2.6 NNO max 3.7 Maestrale 74 % 1020 hPa 9 poche nuvole +20.4° perc. +20.1° Assenti 1.8 SE max 1.9 Scirocco 58 % 1019 hPa 12 nubi sparse +22.9° perc. +22.5° Assenti 4.3 SSE max 3.7 Scirocco 48 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.6° perc. +22.2° Assenti 6.1 SSE max 4.8 Scirocco 48 % 1016 hPa 18 cielo coperto +19.5° perc. +19.1° Assenti 4.4 SSE max 6.6 Scirocco 63 % 1016 hPa 21 nubi sparse +18.3° perc. +18° Assenti 3 NE max 3.1 Grecale 68 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:16

