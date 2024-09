Meteo Lainate, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Lainate indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,5°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 16,8°C. Tuttavia, nel corso della giornata, le precipitazioni si intensificheranno, con piogge leggere che si protrarranno fino alla sera, quando le temperature si manterranno attorno ai 14,8°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto al 100%, con una temperatura di 15,5°C e una leggera brezza proveniente da est. La probabilità di pioggia sarà moderata, ma non si registreranno precipitazioni significative. Man mano che ci si avvicina alla mattina, le condizioni rimarranno simili, con temperature che scenderanno leggermente fino a 15,4°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, ma la probabilità di pioggia diminuirà.

Nel corso della mattina, il cielo presenterà nubi sparse e le temperature saliranno fino a 16,8°C. Tuttavia, già a partire dalle 10:00, si registreranno le prime precipitazioni leggere, con una pioviggine che accompagnerà la giornata. Le temperature percepite si manterranno stabili intorno ai 15°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 9 km/h.

Il pomeriggio si preannuncia piovoso, con piogge che si intensificheranno. Le temperature si attesteranno attorno ai 14,9°C, con una copertura nuvolosa al 100%. Le precipitazioni saranno costanti, con valori che raggiungeranno fino a 1,12 mm di pioggia. La probabilità di pioggia rimarrà alta, superando il 90%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Le piogge continueranno, con temperature che si manterranno attorno ai 14,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si attesteranno intorno a 1,95 mm. La probabilità di pioggia sarà sempre elevata, rendendo consigliabile portare un ombrello.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lainate nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili. Venerdì e Sabato si prevede un miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Lainate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.5° perc. +15.4° prob. 39 % 3 E max 3.3 Levante 90 % 1013 hPa 3 cielo coperto +15.4° perc. +15.3° prob. 25 % 4.2 ENE max 6.6 Grecale 90 % 1012 hPa 6 cielo coperto +15.3° perc. +15.2° prob. 22 % 2.5 ESE max 4.7 Scirocco 89 % 1012 hPa 9 cielo coperto +17° perc. +16.9° prob. 27 % 5.5 SSE max 7.2 Scirocco 80 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +15.1° perc. +15.1° 0.5 mm 4.4 ENE max 7.8 Grecale 93 % 1012 hPa 15 pioggia moderata +14.9° perc. +14.9° 1.12 mm 5.2 E max 10.9 Levante 95 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.84 mm 4.8 ENE max 11.1 Grecale 96 % 1009 hPa 21 pioggia moderata +14.9° perc. +15° 1.07 mm 4.1 ENE max 13.4 Grecale 97 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 19:08

