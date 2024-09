Meteo Lamezia Terme, le previsioni per domani lunedì 9 settembre

MeteoWeb

Lamezia Terme si prepara ad affrontare una giornata dal meteo mutevole Lunedì 9 Settembre. Le condizioni atmosferiche saranno caratterizzate da una copertura nuvolosa che si manterrà costante per gran parte della giornata, con possibili precipitazioni di intensità variabile.

Durante la mattina, la città sarà interessata da piogge leggere che potrebbero intensificarsi nel corso della mattinata, con temperature che si manterranno intorno ai 27°C. Nel pomeriggio, le precipitazioni potrebbero diventare più consistenti, con possibili rovesci moderati e temperature in diminuzione fino ai 23°C. La situazione non migliorerà nemmeno in sera, con piogge leggere che continueranno a interessare la zona e temperature che si manterranno intorno ai 21°C.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Lamezia Terme indicano un’instabilità atmosferica persistente, con possibili precipitazioni anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e di prendere le dovute precauzioni in caso di piogge intense.

Tutti i dati meteo di Lunedì 9 Settembre a Lamezia Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° Assenti 7.3 ENE max 7.7 Grecale 42 % 1011 hPa 3 cielo coperto +26.3° perc. +26.3° Assenti 4 ENE max 4.5 Grecale 42 % 1010 hPa 6 cielo coperto +26.7° perc. +27.1° Assenti 1.7 S max 6 Ostro 49 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +27.2° perc. +28.9° 0.26 mm 13.9 O max 15.8 Ponente 67 % 1010 hPa 12 pioggia moderata +23.3° perc. +23.8° 1.32 mm 3.2 NNO max 7.6 Maestrale 84 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +23.4° perc. +23.9° 0.22 mm 3.5 SSO max 7.4 Libeccio 80 % 1009 hPa 18 cielo coperto +21.5° perc. +22.2° prob. 80 % 6.6 O max 14.5 Ponente 92 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +20.8° perc. +21.4° 0.15 mm 8.9 ONO max 17.9 Maestrale 95 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:08

