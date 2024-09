Meteo Lamezia Terme, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Lamezia Terme indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature piacevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La mattina si prevede che le temperature aumenteranno rapidamente, raggiungendo i 27°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, garantendo un’ottima esposizione al sole. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 26°C, con venti moderati che contribuiranno a rendere l’atmosfera gradevole. La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Lamezia Terme godrà di un cielo sereno con una temperatura che si manterrà attorno ai 19°C. L’umidità sarà intorno al 60%, e i venti leggeri da nord contribuiranno a mantenere l’aria fresca e piacevole. Non si prevedono precipitazioni, e la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1016 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a essere favorevole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 24°C alle 7:00 e i 28°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, garantendo una giornata soleggiata. I venti, inizialmente leggeri, aumenteranno leggermente in intensità, mantenendo una direzione prevalentemente da ovest.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 26°C. La brezza vivace, con velocità che raggiungerà i 15 km/h, renderà l’atmosfera particolarmente gradevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili, intorno al 50%. Anche in questa fascia oraria, non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 20°C intorno alle 20:00. La brezza leggera continuerà a soffiare da nord-ovest, mantenendo l’aria fresca. L’umidità si attesterà intorno al 70%, ma non ci saranno cambiamenti significativi nelle condizioni meteorologiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lamezia Terme nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori piacevoli e cieli sereni. Sabato e Domenica si prevede un leggero aumento delle temperature, ma senza variazioni significative nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Lamezia Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19° perc. +18.5° Assenti 4.6 N max 7.7 Tramontana 60 % 1016 hPa 3 cielo sereno +18.8° perc. +18.4° Assenti 5.1 N max 8 Tramontana 63 % 1015 hPa 6 cielo sereno +21.3° perc. +21.1° Assenti 4.9 NO max 9.8 Maestrale 61 % 1015 hPa 9 cielo sereno +27.3° perc. +27.4° Assenti 11.8 O max 15.3 Ponente 46 % 1015 hPa 12 cielo sereno +28.2° perc. +28.3° Assenti 14.8 O max 19.1 Ponente 45 % 1014 hPa 15 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 12.6 O max 19.2 Ponente 50 % 1013 hPa 18 cielo sereno +20.6° perc. +20.6° Assenti 6.4 NO max 10.2 Maestrale 72 % 1014 hPa 21 cielo sereno +20.3° perc. +20.2° Assenti 6.3 NO max 9.8 Maestrale 68 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.