Meteo L’Aquila, le previsioni per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per L’Aquila di Lunedì 23 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 21,1°C nel tardo mattino. Tuttavia, nel pomeriggio si assisterà a un abbassamento delle temperature, accompagnato da un cielo coperto. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 7,6 km/h.

Nella notte, L’Aquila si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 13,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 59%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 93%. La velocità del vento sarà molto contenuta, con valori che non supereranno i 1,9 km/h.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con un passaggio a cielo sereno alle 07:00. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,1°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 56%, favorendo una sensazione di calore più intensa grazie a una temperatura percepita di 20,8°C. La ventilazione si manterrà leggera, con una velocità di circa 6,6 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. A partire dalle 13:00, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le temperature inizieranno a scendere, passando da 20,2°C a 19,1°C entro le 16:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 72%. Anche la probabilità di precipitazioni, seppur bassa, si attesterà attorno al 17%.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14,5°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che si aggireranno intorno al 77%. La ventilazione continuerà a essere debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per L’Aquila nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un aumento della nuvolosità e una leggera diminuzione delle temperature. Martedì e mercoledì potrebbero portare ulteriori variazioni, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a L’Aquila

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.1° perc. +12.9° Assenti 0.9 O max 3 Ponente 93 % 1017 hPa 3 poche nuvole +12.6° perc. +12.4° Assenti 0.2 NE max 2.8 Grecale 92 % 1016 hPa 6 poche nuvole +14.4° perc. +14.1° Assenti 1.7 ESE max 2.4 Scirocco 87 % 1016 hPa 9 nubi sparse +19.4° perc. +19.1° Assenti 5.9 SSE max 6.2 Scirocco 64 % 1015 hPa 12 nubi sparse +20.9° perc. +20.6° prob. 2 % 5.3 S max 6.9 Ostro 57 % 1013 hPa 15 cielo coperto +19.5° perc. +19.3° prob. 17 % 2.4 SO max 4.9 Libeccio 67 % 1013 hPa 18 cielo coperto +15.3° perc. +15.1° prob. 15 % 3.1 SSO max 3.1 Libeccio 84 % 1014 hPa 21 nubi sparse +14.3° perc. +14.1° prob. 18 % 5.7 SO max 5.8 Libeccio 89 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.