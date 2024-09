Meteo L’Aquila, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per L’Aquila di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, la temperatura scenderà fino a 6,6°C, mentre al mattino si assisterà a un lieve aumento, con valori che raggiungeranno i 12,8°C. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,7°C, per poi diminuire nuovamente in serata. La copertura nuvolosa sarà significativa, con il cielo che si presenterà quasi completamente coperto per gran parte della giornata.

Durante la notte, L’Aquila sperimenterà un cielo coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 7,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 7 km/h provenienti da Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, ma si noterà una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 12,8°C alle ore 08:00. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che si attesteranno intorno ai 5,6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 56%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo nuovamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15,7°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con il 100% di nuvole nel cielo. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 9,9 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 46%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a 9,5°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si attesterà intorno al 70%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4,8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per L’Aquila nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature fresche. Si prevede che la situazione meteorologica non subirà significativi cambiamenti, con un’alta probabilità di nuvole e temperature che si manterranno sotto i 16°C. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché non si intravedono schiarite significative nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a L’Aquila

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +8.4° perc. +7.7° prob. 41 % 5.9 NE max 7 Grecale 90 % 1013 hPa 3 cielo coperto +7° perc. +7° prob. 6 % 4.6 NNO max 6.1 Maestrale 89 % 1014 hPa 6 nubi sparse +8.7° perc. +8.7° prob. 1 % 3.9 ONO max 6.2 Maestrale 78 % 1014 hPa 9 nubi sparse +14.1° perc. +12.8° Assenti 7.7 NO max 11.1 Maestrale 47 % 1012 hPa 12 nubi sparse +15.7° perc. +14.4° Assenti 10.7 NNO max 14.8 Maestrale 41 % 1013 hPa 15 cielo coperto +15.1° perc. +13.9° Assenti 6.8 N max 10.9 Tramontana 46 % 1013 hPa 18 cielo coperto +10.6° perc. +9.4° Assenti 3.2 NE max 3.6 Grecale 66 % 1015 hPa 21 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° Assenti 3.1 NNE max 3.7 Grecale 68 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:13

