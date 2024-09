Meteo Latina, le previsioni per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Latina indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,8°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 97%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9,5 km/h, proveniente da Nord, con un’intensità di brezza leggera.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le nuvole si diraderanno e si prevede un aumento della temperatura, che raggiungerà i 24°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà attorno all’82%, ma le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 35%. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 16,7 km/h, con raffiche che potranno toccare i 18,9 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 22,7°C alle 15:00. La copertura nuvolosa sarà molto alta, con valori che toccheranno il 96%. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con punte di 22,1 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 51%, rendendo l’aria più pesante.

La sera porterà un netto miglioramento, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 18°C. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 12,4 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 68%. Le condizioni di precipitazione rimarranno assenti, garantendo una serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Latina indicano una giornata di transizione, con un inizio nuvoloso che lascerà spazio a momenti di sereno nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature che continueranno a mantenersi su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.8° perc. +14.8° Assenti 9.5 N max 11.1 Tramontana 52 % 1014 hPa 3 cielo coperto +15.4° perc. +14.4° Assenti 11.5 NNO max 13.6 Maestrale 52 % 1014 hPa 6 nubi sparse +16° perc. +15° Assenti 9.3 NNO max 13.1 Maestrale 54 % 1014 hPa 9 nubi sparse +21.5° perc. +20.7° Assenti 8.5 NNO max 13.4 Maestrale 37 % 1014 hPa 12 nubi sparse +24° perc. +23.4° Assenti 16.7 ONO max 18.9 Maestrale 35 % 1013 hPa 15 cielo coperto +22.7° perc. +22.3° Assenti 21.6 O max 23.4 Ponente 51 % 1013 hPa 18 nubi sparse +19° perc. +18.7° Assenti 13.1 NO max 22.2 Maestrale 66 % 1014 hPa 21 cielo sereno +18.3° perc. +18° Assenti 12.8 NNO max 17.5 Maestrale 71 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:13

