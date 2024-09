Meteo Latina, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Latina indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da piogge leggere a cieli sereni. Durante la notte, si registreranno +19°C con piogge leggere, mentre nelle ore successive si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La velocità del vento varierà, ma si attesterà intorno ai 11 km/h da est.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che saliranno fino a +23°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un miglioramento delle condizioni. Le previsioni del tempo indicano che il vento continuerà a soffiare da est-sud-est, con velocità che raggiungeranno i 18 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70%, rendendo l’aria leggermente umida ma non sgradevole.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, con temperature che toccheranno i +25°C. Le condizioni saranno prevalentemente serene, con poche nuvole sparse. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 16 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità scenderà, portando a un clima più secco e gradevole.

Durante la sera, le temperature inizieranno a calare, attestandosi intorno ai +20°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza da est-sud-est. L’umidità aumenterà nuovamente, ma non si prevedono precipitazioni. La pressione atmosferica si manterrà stabile, attorno ai 1016 hPa, favorendo un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni meteo per Latina nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Domani e dopodomani, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con un clima ideale per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste giornate di bel tempo, poiché le temperature tenderanno a rimanere miti e le precipitazioni saranno assenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19° perc. +19.1° 0.11 mm 11.1 E max 14.6 Levante 82 % 1017 hPa 3 nubi sparse +18.7° perc. +18.9° prob. 25 % 13.3 E max 19.1 Levante 86 % 1016 hPa 6 nubi sparse +19.5° perc. +19.6° prob. 17 % 13 E max 22.5 Levante 83 % 1016 hPa 9 nubi sparse +24.3° perc. +24.5° Assenti 18.1 SE max 20 Scirocco 66 % 1017 hPa 12 nubi sparse +25.3° perc. +25.5° Assenti 18.3 SSE max 19 Scirocco 62 % 1016 hPa 15 cielo sereno +24° perc. +24.3° Assenti 16.6 SSE max 17.9 Scirocco 68 % 1016 hPa 18 cielo sereno +20.4° perc. +20.9° Assenti 12.3 ESE max 19.7 Scirocco 89 % 1016 hPa 21 cielo sereno +20° perc. +20.3° Assenti 12.4 ESE max 19.1 Scirocco 89 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:53

