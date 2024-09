Meteo Latina, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Venerdì 27 Settembre a Latina si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con qualche variazione nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con picchi massimi intorno ai 26°C nel pomeriggio. La presenza di un cielo sereno e poche nuvole contribuirà a rendere la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene nel tardo pomeriggio e in serata si registreranno alcune piogge leggere.

Durante la notte, il meteo si presenterà con un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’88%. La brezza vivace proveniente da est garantirà un clima fresco e piacevole.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con l’arrivo di nubi sparse a partire dalle ore 07:00. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo circa 24°C entro le 09:00. La velocità del vento si manterrà tra i 14 e i 21 km/h, con direzione est-sud-est, rendendo l’aria frizzante e gradevole. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 73%.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a mostrare cieli sereni, con temperature che toccheranno il picco massimo di 26°C intorno alle 12:00 e 13:00. Le condizioni rimarranno stabili, con una leggera diminuzione della velocità del vento, che si attesterà intorno ai 16 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67%, rendendo l’atmosfera ancora più confortevole.

Con l’arrivo della sera, si prevede un cambiamento nelle condizioni meteorologiche. A partire dalle 22:00, si registrerà una leggera pioggia, con precipitazioni che potrebbero raggiungere i 0,14 mm. Le temperature scenderanno progressivamente, attestandosi intorno ai 20°C. La probabilità di pioggia aumenterà, ma rimarrà comunque contenuta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Latina nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili piogge nel tardo pomeriggio di Venerdì. I giorni successivi potrebbero portare un clima simile, con temperature che si manterranno su valori piacevoli, rendendo l’inizio del weekend particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Latina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20° perc. +20.3° Assenti 14 E max 22.9 Levante 88 % 1014 hPa 3 cielo sereno +19.6° perc. +19.9° Assenti 14.3 E max 24.6 Levante 88 % 1013 hPa 6 cielo sereno +20.5° perc. +20.8° Assenti 13.5 E max 25.4 Levante 87 % 1013 hPa 9 nubi sparse +24.7° perc. +25.1° Assenti 21.5 SE max 24.6 Scirocco 73 % 1014 hPa 12 poche nuvole +26° perc. +26° Assenti 21.2 SE max 22.6 Scirocco 67 % 1013 hPa 15 cielo sereno +25.1° perc. +25.5° Assenti 16.6 SSE max 18.4 Scirocco 72 % 1012 hPa 18 cielo sereno +21.6° perc. +22.2° Assenti 10.5 ESE max 15.6 Scirocco 91 % 1013 hPa 21 cielo sereno +20.9° perc. +21.4° prob. 15 % 10.3 E max 14.9 Levante 91 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:52

