Meteo Lavello, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Lavello indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene durante le ore diurne, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori piuttosto elevati, raggiungendo picchi di 29°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno toccare i 29,4 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 18,1°C. La mattina inizierà con cieli sereni e temperature in aumento, che toccheranno i 22,2°C alle 07:00. Proseguendo nella mattina, si assisterà a un ulteriore incremento termico, con valori che raggiungeranno i 28,1°C entro le 10:00. L’assenza di precipitazioni sarà una costante per tutta la giornata, con un’umidità che varierà dal 40% al 32% nelle ore centrali.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno fino alle 15:00, quando si inizieranno a formare poche nuvole, con una temperatura massima di 28,8°C. A partire dalle 16:00, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una diminuzione della temperatura a 25,2°C. La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto entro le 19:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21°C, con un’umidità che aumenterà fino al 66%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lavello nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori estivi. Tuttavia, si prevede un incremento della nuvolosità e una possibile diminuzione delle temperature nei giorni successivi. Gli amanti del sole potranno approfittare di questa giornata di bel tempo, mentre è consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti nel fine settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.6° perc. +18.6° Assenti 9.8 SSO max 12.2 Libeccio 82 % 1010 hPa 3 cielo sereno +17.3° perc. +17.4° Assenti 10.5 SSO max 14 Libeccio 89 % 1009 hPa 6 cielo sereno +19.5° perc. +19.4° Assenti 10.2 SSO max 17.2 Libeccio 74 % 1009 hPa 9 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 12.7 SO max 18.3 Libeccio 40 % 1009 hPa 12 cielo sereno +29° perc. +27.9° prob. 3 % 24.2 SO max 28.3 Libeccio 30 % 1008 hPa 15 poche nuvole +26.9° perc. +26.5° Assenti 25.2 SO max 29 Libeccio 32 % 1008 hPa 18 nubi sparse +21.8° perc. +21.4° Assenti 9.3 OSO max 14.4 Libeccio 54 % 1008 hPa 21 cielo coperto +20.4° perc. +20.2° Assenti 11.1 S max 24.4 Ostro 66 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 19:06

