Meteo Lecce, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 29 Settembre a Lecce si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere che si trasformeranno in un cielo sereno nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra 19,1°C e 22,9°C, mentre i venti soffieranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 44,4 km/h nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà prevalentemente sparsa, con un aumento della visibilità nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, Lecce sperimenterà piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 53%, e i venti soffieranno da Nord Ovest a 27,3 km/h. Con il passare delle ore, le condizioni miglioreranno, e già dalle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che scenderà a 19,6°C.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con poche nuvole, e le temperature si alzeranno fino a raggiungere i 22,9°C intorno a mezzogiorno. I venti continueranno a soffiare da Nord Ovest, mantenendo una velocità di circa 36 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 46%, rendendo l’aria piuttosto fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21,4°C, mentre i venti diventeranno più forti, con raffiche che potranno raggiungere i 52 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 52%, contribuendo a un clima fresco.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 18,6°C. I venti continueranno a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 36 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 59%, garantendo una serata fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Lecce nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni, con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Domani si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata per attività all’aperto, godendo di un clima fresco e ventilato.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.6° perc. +22.2° 0.18 mm 27.3 NO max 36.4 Maestrale 50 % 1014 hPa 3 cielo sereno +20.1° perc. +19.6° prob. 2 % 30.3 NO max 43.5 Maestrale 56 % 1015 hPa 6 cielo sereno +20.2° perc. +20° Assenti 25.8 NO max 33.5 Maestrale 64 % 1015 hPa 9 poche nuvole +22.3° perc. +22° Assenti 36.4 NNO max 38.1 Maestrale 54 % 1016 hPa 12 nubi sparse +22.9° perc. +22.5° Assenti 37.9 NNO max 43.6 Maestrale 46 % 1016 hPa 15 poche nuvole +21.4° perc. +20.9° Assenti 43 NO max 52 Maestrale 52 % 1016 hPa 18 cielo sereno +19.6° perc. +19.2° Assenti 41.2 NNO max 53.3 Maestrale 59 % 1017 hPa 21 cielo sereno +18.6° perc. +18.1° Assenti 36.9 NO max 47.4 Maestrale 59 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 18:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.