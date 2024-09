Meteo Lecce, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Giovedì 12 Settembre a Lecce si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi sparse e piogge leggere, soprattutto nelle ore serali. Le previsioni del tempo indicano un calo della temperatura e un aumento dell’umidità, che porteranno a un clima più fresco e umido.

Durante la notte, i cieli si manterranno sereni, con una temperatura che si attesterà intorno ai 23,1°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 16,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1010 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si registrerà un incremento della temperatura, che raggiungerà i 25,8°C alle ore 07:00. I cieli rimarranno sereni fino a metà mattinata, con una leggera probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 46%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19 km/h, e l’umidità scenderà al 65%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura si manterrà attorno ai 28,7°C alle ore 13:00, mentre la probabilità di pioggia rimarrà bassa, intorno al 21%. Tuttavia, l’umidità inizierà a salire, raggiungendo il 58% verso le ore 16:00. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno arrivare fino a 30,2 km/h.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà drasticamente. I cieli si copriranno e si assisterà a piogge leggere, con una temperatura che scenderà a 24,4°C alle ore 20:00. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 98%, e le precipitazioni si attesteranno intorno a 0,45 mm. L’umidità salirà al 72%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 20,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lecce nei prossimi giorni indicano un clima variabile. Dopo una giornata di giovedì con piogge leggere, si prevede un miglioramento per il fine settimana, con cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica potrebbe riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.1° perc. +23.2° prob. 4 % 12 SSE max 16.3 Scirocco 66 % 1010 hPa 3 cielo sereno +22.8° perc. +23.1° prob. 19 % 11.8 SSE max 15.4 Scirocco 75 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +24.1° perc. +24.5° 0.19 mm 15.4 S max 23.5 Ostro 71 % 1010 hPa 9 cielo sereno +27.7° perc. +28.4° prob. 40 % 20.9 S max 23.9 Ostro 54 % 1010 hPa 12 cielo sereno +28.6° perc. +29.1° prob. 31 % 27.3 S max 28.9 Ostro 49 % 1009 hPa 15 nubi sparse +27.7° perc. +28.2° prob. 21 % 27.4 S max 29 Ostro 51 % 1009 hPa 18 nubi sparse +25.5° perc. +25.9° prob. 7 % 23.3 S max 31.4 Ostro 69 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +23.7° perc. +24° 0.71 mm 16.2 S max 30.1 Ostro 75 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 18:56

