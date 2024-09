Meteo Lecce, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Lecce si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con una predominanza di piogge che accompagneranno gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,3°C e i 22,6°C. La presenza di venti moderati, provenienti principalmente da est e sud-est, contribuirà a rendere l’atmosfera umida, con un tasso di umidità che si attesterà intorno al 60-79%.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo coperto con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi, portando a una temperatura di circa 19,5°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7,5 km/h, creando una leggera brezza.

Nella mattina, le piogge si intensificheranno, con valori di temperatura che raggiungeranno i 22,6°C intorno alle ore 10:00. La copertura nuvolosa sarà totale, e le precipitazioni si presenteranno come piogge leggere, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,56 mm. I venti continueranno a soffiare da est-sud-est, aumentando la loro intensità fino a 21,5 km/h.

Il pomeriggio porterà con sé un ulteriore incremento delle precipitazioni, con piogge moderate che si protrarranno fino a sera. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,5°C, mentre la velocità del vento potrà raggiungere i 32 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 2,93 mm. L’umidità si manterrà alta, contribuendo a un’atmosfera piuttosto umida.

La sera si prevede che le piogge continuino, con temperature che scenderanno leggermente fino a 20,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata e le precipitazioni si presenteranno come piogge moderate, con accumuli che potranno variare tra 1,19 mm e 1,72 mm. I venti, sebbene più leggeri, continueranno a soffiare, mantenendo l’umidità elevata.

In conclusione, le previsioni meteo per Lecce nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una graduale diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Martedì 17 Settembre, i cittadini dovranno prepararsi a una giornata piovosa e umida, con venti moderati che accompagneranno le precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo e di adottare le necessarie precauzioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.3° perc. +18.8° prob. 6 % 6.1 E max 8 Levante 60 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +19.7° perc. +19.3° 0.1 mm 9.6 E max 13.8 Levante 62 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +20.4° perc. +20.2° 0.19 mm 12.1 ESE max 18.2 Scirocco 62 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +22.4° perc. +22.2° 0.24 mm 20.1 ESE max 22.8 Scirocco 59 % 1012 hPa 12 pioggia moderata +21.7° perc. +21.7° 1.52 mm 22.1 SE max 28.1 Scirocco 66 % 1012 hPa 15 pioggia moderata +22.5° perc. +22.5° 2.33 mm 26.7 SSE max 32 Scirocco 66 % 1011 hPa 18 pioggia moderata +20.9° perc. +21° 3.45 mm 20.8 SSE max 30.8 Scirocco 75 % 1012 hPa 21 pioggia moderata +20.4° perc. +20.5° 1.72 mm 11.1 SE max 14.1 Scirocco 77 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 18:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.