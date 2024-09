Meteo Lecce, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Venerdì 27 Settembre a Lecce si presenteranno particolarmente favorevoli, con un cielo prevalentemente sereno e temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutta la giornata. I dati indicano un clima ideale per attività all’aperto, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Nella notte, il cielo si manterrà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La temperatura percepita sarà leggermente più alta, raggiungendo i 22,3°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 10-12 km/h, proveniente principalmente da Sud e Sud-Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 15 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Durante la mattina, il bel tempo continuerà a caratterizzare la giornata. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 27°C entro le ore centrali della mattinata. La temperatura percepita potrà arrivare fino a 28,5°C. Il vento si farà sentire con una velocità che varierà tra i 11 e i 20 km/h, mantenendo la direzione Sud-Sud Est. L’umidità diminuirà progressivamente, scendendo fino al 52%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo sempre sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 27°C. La temperatura percepita sarà simile, intorno ai 28°C. La brezza vivace continuerà a soffiare, con velocità che raggiungeranno i 22 km/h. Anche l’umidità si manterrà su valori accettabili, attorno al 56%.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 23°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. La velocità del vento si ridurrà, oscillando tra i 11 e i 13 km/h, mentre l’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 76%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lecce indicano una giornata di Venerdì 27 Settembre caratterizzata da un clima piacevole e stabile, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede che le condizioni meteo rimangano simili, con temperature che continueranno a mantenersi su valori gradevoli, rendendo l’inizio dell’autunno particolarmente favorevole per gli abitanti e i visitatori della città.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.2° perc. +22.3° Assenti 10.4 S max 12.3 Ostro 69 % 1014 hPa 3 cielo sereno +21.6° perc. +21.6° Assenti 11.6 SSE max 14.3 Scirocco 72 % 1013 hPa 6 cielo sereno +22.4° perc. +22.7° Assenti 11.7 SSE max 19.6 Scirocco 79 % 1013 hPa 9 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 17.3 SSE max 19 Scirocco 55 % 1013 hPa 12 cielo sereno +28° perc. +28.5° Assenti 20.2 SSE max 21.1 Scirocco 51 % 1012 hPa 15 cielo sereno +27.1° perc. +27.9° Assenti 21.5 SSE max 23 Scirocco 56 % 1011 hPa 18 cielo sereno +23.8° perc. +24.2° Assenti 16.2 SSE max 24.9 Scirocco 75 % 1012 hPa 21 cielo sereno +23.1° perc. +23.5° Assenti 12 SSE max 17.1 Scirocco 76 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 18:31

