Meteo Lecco, le previsioni per domani domenica 29 settembre

Nella giornata di Domenica 29 Settembre, Lecco si troverà a vivere condizioni meteorologiche variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da un clima sereno e temperature gradevoli. Durante la mattinata, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, prima di un possibile abbassamento delle temperature in serata.

Nella notte, le condizioni meteo saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 10,3°C. La mattina inizierà con un clima piacevole, con temperature che raggiungeranno i 12,3°C alle 07:00 e un cielo sereno che favorirà l’uscita di chi desidera godere di una passeggiata. Proseguendo nella mattinata, le temperature saliranno fino a 18,2°C intorno a mezzogiorno, con una copertura nuvolosa che rimarrà contenuta, attorno al 21%.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a mostrare nubi sparse, con una temperatura massima che si stabilizzerà attorno ai 18,3°C. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’aria fresca e gradevole. Tuttavia, a partire dalle ore 16:00, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 38%. Le temperature cominceranno a scendere, con valori che si attesteranno intorno ai 16,5°C.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a un clima più fresco. Le temperature scenderanno fino a 13,1°C alle 21:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. L’umidità aumenterà, arrivando a toccare il 80%, e il vento si presenterà debole, con velocità intorno ai 4,6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Lecco indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà in un clima più nuvoloso e fresco nel corso della sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge leggere, rendendo opportuno prepararsi a un cambio di scenario meteorologico.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +10.3° perc. +9.3° Assenti 9.4 NNE max 12.3 Grecale 74 % 1022 hPa 3 cielo sereno +9.8° perc. +8.8° Assenti 7.9 NNE max 8.3 Grecale 72 % 1024 hPa 6 cielo sereno +10° perc. +8.9° Assenti 7.2 NNE max 8.1 Grecale 70 % 1025 hPa 9 poche nuvole +16° perc. +15.1° Assenti 3.7 SO max 3.9 Libeccio 55 % 1024 hPa 12 poche nuvole +18.2° perc. +17.4° Assenti 6.7 SO max 5.2 Libeccio 51 % 1023 hPa 15 poche nuvole +17.7° perc. +17° Assenti 5.5 SSO max 3.8 Libeccio 56 % 1023 hPa 18 nubi sparse +13.7° perc. +13.2° Assenti 2 ENE max 2.8 Grecale 79 % 1024 hPa 21 cielo coperto +13.1° perc. +12.6° Assenti 4.6 NNE max 4.9 Grecale 80 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 19:00

