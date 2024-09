Meteo Legnano, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Legnano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La temperatura si manterrà su valori moderati, con un picco che raggiungerà i 19,1°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante durante la giornata, con una diminuzione della probabilità di precipitazioni nel corso delle ore.

Nella notte, le condizioni saranno di pioggia moderata, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,1°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e il vento soffierà da est con una velocità di 0,8 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 1,14 mm di pioggia. L’umidità sarà alta, attorno al 92%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1004 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a una continuazione della pioggia leggera, con temperature che scenderanno fino a 14,2°C alle 07:00. Il cielo rimarrà coperto e il vento aumenterà la sua intensità, raggiungendo i 11 km/h. La probabilità di pioggia sarà attorno al 51%, mentre l’umidità si manterrà sopra il 80%. A partire dalle 09:00, le condizioni di pioggia leggera continueranno, ma senza accumuli significativi.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con il cielo che rimarrà comunque coperto. La temperatura salirà fino a 19,1°C alle 15:00, mentre il vento si stabilizzerà attorno ai 7,5 km/h. La probabilità di pioggia diminuirà progressivamente, attestandosi attorno al 19%. L’umidità, sebbene in calo, rimarrà comunque elevata, intorno al 47%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a 12,8°C alle 21:00. Il vento si farà più leggero, con velocità di circa 5 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno all’11%, e l’umidità si manterrà attorno al 74%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Legnano mostrano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia e nuvole, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature in aumento. Gli amanti del bel tempo potranno quindi attendere un weekend più favorevole, con cieli sereni e temperature più elevate.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Legnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +17.1° perc. +17.3° 1.14 mm 0.8 E max 9.7 Levante 92 % 1004 hPa 3 pioggia leggera +16.3° perc. +16.4° 0.78 mm 4.2 N max 8.4 Tramontana 92 % 1003 hPa 6 pioggia leggera +13.9° perc. +13.6° 0.3 mm 10.7 N max 24.6 Tramontana 86 % 1004 hPa 9 cielo coperto +15.5° perc. +15° prob. 52 % 10.8 NNE max 27.1 Grecale 70 % 1004 hPa 12 cielo coperto +18.1° perc. +17.4° prob. 47 % 8.3 NE max 16.5 Grecale 52 % 1004 hPa 15 cielo coperto +19.1° perc. +18.3° prob. 19 % 7.5 NE max 17.6 Grecale 47 % 1003 hPa 18 cielo coperto +14.6° perc. +14° prob. 15 % 6.2 E max 15.9 Levante 70 % 1005 hPa 21 nubi sparse +12.8° perc. +12° prob. 11 % 5 ESE max 14.3 Scirocco 74 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:36

