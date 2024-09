Meteo Legnano, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Legnano di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati durante tutto il giorno. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore rispetto a quella reale, a causa di un vento fresco che soffierà da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che scenderanno fino a +11,6°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 14,8 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 40,4 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 54%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i +19,8°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento varierà tra i 14 km/h e i 16,6 km/h, mantenendo una brezza tesa. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 30%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di +20,3°C, ma il cielo rimarrà coperto. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 13,7 km/h, con un’intensità di brezza vivace. L’umidità si manterrà intorno al 29%, mentre non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai +13°C. Il cielo continuerà a essere coperto, e la velocità del vento si attesterà sui 10,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 55%. La pressione atmosferica salirà a 1017 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Legnano nei prossimi giorni mostrano una tendenza a mantenere condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono significative variazioni climatiche, rendendo consigliabile prepararsi a un clima fresco e umido.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Legnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.5° perc. +11° Assenti 18.3 NNO max 43.7 Maestrale 49 % 1015 hPa 3 cielo coperto +11.9° perc. +10.5° Assenti 16.9 NNO max 42.2 Maestrale 51 % 1015 hPa 6 cielo coperto +12° perc. +10.6° Assenti 15.1 NNO max 41.8 Maestrale 54 % 1014 hPa 9 cielo coperto +16.4° perc. +15.2° Assenti 15.2 NNO max 36.1 Maestrale 44 % 1014 hPa 12 cielo coperto +19.8° perc. +18.6° Assenti 14.3 N max 23.7 Tramontana 30 % 1014 hPa 15 cielo coperto +19.7° perc. +18.5° Assenti 11.7 NNE max 21 Grecale 33 % 1014 hPa 18 cielo coperto +15.6° perc. +14.4° Assenti 10.1 N max 22.5 Tramontana 46 % 1015 hPa 21 cielo coperto +13° perc. +11.8° Assenti 11.3 N max 23.9 Tramontana 53 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:32

