Meteo Lentini, le previsioni per domani lunedì 2 settembre

Lunedì 2 Settembre a Lentini si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest.

Durante la mattina, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con una probabilità di precipitazioni in aumento. Le temperature saliranno fino a toccare i +34°C intorno alle ore 11:00, con venti provenienti da Est – Nord Est che potrebbero raggiungere i 13,2km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai +33°C. I venti provenienti da diverse direzioni, come Est – Sud Est e Sud – Sud Est, potranno raggiungere i 22,8km/h.

In serata, le nubi si diraderanno e il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 13%. Le temperature si abbasseranno leggermente, mantenendosi intorno ai +27°C, con venti che soffieranno da Ovest – Sud Ovest a una velocità di circa 7,6km/h.

In conclusione, Lunedì 2 Settembre a Lentini vedrà un’alternanza di nubi e schiarite, con temperature elevate durante la mattina e il pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del cielo e alle possibili precipitazioni nel corso della giornata. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività.

Tutti i dati meteo di Lunedì 2 Settembre a Lentini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +25.6° perc. +25.8° Assenti 7.6 OSO max 8.2 Libeccio 62 % 1012 hPa 4 nubi sparse +24.8° perc. +25° Assenti 6.4 OSO max 6.8 Libeccio 63 % 1012 hPa 7 cielo sereno +29.2° perc. +29.6° Assenti 1.3 N max 2.2 Tramontana 47 % 1014 hPa 10 nubi sparse +33.5° perc. +33.4° Assenti 8.2 ENE max 8.4 Grecale 34 % 1013 hPa 13 nubi sparse +32.9° perc. +33.2° Assenti 22.8 ESE max 18.3 Scirocco 38 % 1012 hPa 16 nubi sparse +31.7° perc. +31.6° Assenti 15 SO max 14.9 Libeccio 39 % 1012 hPa 19 poche nuvole +27.4° perc. +27.9° prob. 9 % 7.6 OSO max 8.1 Libeccio 52 % 1014 hPa 22 poche nuvole +26.6° perc. +26.6° prob. 22 % 8 O max 9.4 Ponente 51 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:23

