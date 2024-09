Meteo Licata, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Licata di Domenica 29 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. La brezza tesa proveniente da Nord Ovest contribuirà a mantenere l’aria fresca e asciutta, con un’umidità che si aggirerà attorno al 66%.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere favorevole, con cieli sereni e temperature in aumento. Si prevede che la temperatura raggiunga i 24°C intorno alle 10:00, con una leggera brezza vivace che accompagnerà la giornata. L’umidità si manterrà su valori contenuti, intorno al 45%, rendendo l’aria particolarmente piacevole. La velocità del vento varierà tra 17 km/h e 26 km/h, mantenendo una sensazione di freschezza.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno cieli sereni e temperature che toccheranno il picco di 25°C. Anche in questo frangente, il vento da Nord Ovest continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 30 km/h. L’umidità rimarrà bassa, attorno al 43%, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Non si registreranno precipitazioni, quindi sarà una giornata perfetta per godere del sole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 21°C. Il cielo rimarrà sereno, e il vento si attenuerà, con velocità che si ridurranno a circa 10 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole, attorno al 63%. Questo permetterà di trascorrere una serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Licata di Domenica 29 Settembre delineano una giornata di sole e temperature miti, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che continueranno a oscillare tra i 20°C e i 25°C. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di questa situazione meteorologica favorevole per godere di momenti di svago e relax.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Licata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.6° perc. +22.7° Assenti 23.8 NO max 37.3 Maestrale 69 % 1017 hPa 4 cielo sereno +21.3° perc. +21.1° Assenti 23.1 NNO max 33.1 Maestrale 64 % 1017 hPa 7 cielo sereno +22° perc. +21.8° Assenti 19.8 NNO max 25.8 Maestrale 57 % 1019 hPa 10 cielo sereno +24.3° perc. +24° Assenti 21.4 NO max 26.4 Maestrale 45 % 1019 hPa 13 cielo sereno +25.3° perc. +25° Assenti 26.5 ONO max 30.7 Maestrale 44 % 1018 hPa 16 cielo sereno +24.2° perc. +23.8° Assenti 28.2 NNO max 33.8 Maestrale 44 % 1018 hPa 19 cielo sereno +21.8° perc. +21.6° Assenti 16.5 N max 23.8 Tramontana 57 % 1020 hPa 22 cielo sereno +20.8° perc. +20.7° Assenti 8.9 NNO max 10 Maestrale 65 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:46

