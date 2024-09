Meteo Licata, le previsioni per domani domenica 8 settembre

MeteoWeb

Domenica 8 Settembre a Licata si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che andrà via via aumentando nel corso della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una percentuale di copertura intorno al 40-50%. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i 30°C e una leggera brezza proveniente da sud.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica tenderà a peggiorare con un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 31°C, ma la percezione potrebbe essere leggermente inferiore a causa del vento che soffierà con intensità moderata da sud.

In serata, il cielo rimarrà coperto al 100% e le temperature si manterranno stabili intorno ai 28°C. Il vento proveniente da est contribuirà a mantenere una sensazione di fresco nonostante l’umidità che si attesterà intorno al 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Licata indicano un’instabilità atmosferica che potrebbe portare a precipitazioni nel corso della settimana. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e di prendere le dovute precauzioni in caso di pioggia improvvisa.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +27.7° perc. +29.7° Assenti 5 N max 5.1 Tramontana 66 % 1014 hPa 4 cielo coperto +27.8° perc. +29.4° Assenti 5.3 NO max 5.9 Maestrale 62 % 1014 hPa 7 nubi sparse +29.1° perc. +30.9° Assenti 2.4 SO max 3.6 Libeccio 58 % 1015 hPa 10 nubi sparse +30.8° perc. +32.7° Assenti 10.5 SSE max 8.5 Scirocco 52 % 1015 hPa 13 cielo coperto +30.8° perc. +33.2° Assenti 13.9 S max 13.2 Ostro 54 % 1013 hPa 16 cielo coperto +29.4° perc. +31.8° Assenti 11.8 SO max 13.5 Libeccio 60 % 1013 hPa 19 cielo coperto +27.8° perc. +30.1° Assenti 6.1 SSE max 7.3 Scirocco 69 % 1013 hPa 22 cielo coperto +27.5° perc. +29.7° Assenti 10.1 E max 11.6 Levante 69 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:18

