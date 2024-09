Meteo Licata, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Licata di Mercoledì 25 Settembre evidenziano un clima prevalentemente variabile, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a condizioni di cielo coperto nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i +24,9°C nel pomeriggio. Nonostante la presenza di nuvole, le previsioni del tempo indicano una bassa probabilità di precipitazioni, con solo qualche sporadica pioggia leggera prevista nel primo pomeriggio.

Durante la notte, Licata si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa +22,7°C. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord Ovest, con una velocità di circa 2,5 km/h. Con l’avanzare della mattina, il cielo si coprirà completamente, mantenendo una temperatura che varierà tra +22,4°C e +24,9°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% già dalle prime ore, e le condizioni di umidità si attesteranno intorno al 70%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai +24,7°C, con una leggera pioggia prevista intorno alle 12:00, dove si registrerà una pioggia leggera di 0,21 mm. Nonostante la presenza di nuvole, le probabilità di pioggia rimarranno relativamente basse, oscillando tra il 31% e il 51%. I venti continueranno a soffiare debolmente, con intensità che varierà tra 5,1 km/h e 11,2 km/h.

Con l’arrivo della sera, si prevede un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse e temperature che scenderanno a circa +23,1°C. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 3 km/h. La probabilità di pioggia si ridurrà ulteriormente, attestandosi attorno al 4%.

In conclusione, le previsioni meteo per Licata nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno miti e una possibile ripresa di condizioni più soleggiate. Giovedì e Venerdì, si assisterà a un graduale miglioramento, con cieli più sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti del sole potranno quindi godere di giornate piacevoli, mentre le serate rimarranno fresche e tranquille.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Licata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.5° perc. +22.8° Assenti 1.8 ENE max 3.9 Grecale 73 % 1017 hPa 4 cielo sereno +22.1° perc. +22.3° Assenti 2.7 ENE max 2.7 Grecale 74 % 1017 hPa 7 cielo coperto +22.9° perc. +23.1° Assenti 2.1 ESE max 3.5 Scirocco 70 % 1018 hPa 10 cielo coperto +24.6° perc. +24.8° prob. 1 % 5.7 S max 9.6 Ostro 63 % 1018 hPa 13 cielo coperto +24.7° perc. +25.1° prob. 51 % 9.4 SO max 13.4 Libeccio 70 % 1018 hPa 16 cielo coperto +24.7° perc. +25.1° prob. 31 % 7.5 SSE max 7.8 Scirocco 72 % 1017 hPa 19 cielo sereno +23.4° perc. +24° prob. 19 % 3 S max 3.6 Ostro 82 % 1018 hPa 22 nubi sparse +23.1° perc. +23.6° prob. 4 % 2.3 ENE max 2.8 Grecale 83 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.