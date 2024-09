Meteo Licata, le previsioni per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Sabato 7 Settembre a Licata si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che andrà aumentando nel corso della giornata, con possibili schiarite solo in alcune fasce orarie.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con una percentuale di nuvole che raggiungerà il 98%. Le temperature si manterranno intorno ai 31°C, con una percezione di caldo che potrà superare i 32°C. Il vento soffierà a velocità variabile, con intensità compresa tra i 2,9 e i 5,4 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione non cambierà molto: il cielo resterà coperto al 97%, con temperature che si attesteranno intorno ai 30°C. Il vento potrà aumentare leggermente di intensità, arrivando a soffiare fino a 17,7 km/h.

In serata, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, scendendo al 74%. Le temperature si manterranno intorno ai 28°C, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino ai 31°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una velocità più contenuta rispetto al pomeriggio, intorno ai 5,4 km/h.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Licata, si prevede una leggera diminuzione della copertura nuvolosa e delle temperature, con condizioni che dovrebbero risultare più stabili e con un clima meno afoso rispetto a Sabato 7 Settembre. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sul meteo a Licata.

Tutti i dati meteo di Sabato 7 Settembre a Licata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +27.1° perc. +29° Assenti 5.3 E max 5.6 Levante 70 % 1013 hPa 4 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° Assenti 4.2 ENE max 4.8 Grecale 71 % 1014 hPa 7 cielo coperto +28.6° perc. +30.3° Assenti 6.6 NE max 7.2 Grecale 59 % 1014 hPa 10 cielo coperto +31.1° perc. +32.8° Assenti 2.9 SSO max 5.1 Libeccio 50 % 1014 hPa 13 cielo coperto +31.4° perc. +33.8° Assenti 17.7 S max 17 Ostro 52 % 1014 hPa 16 nubi sparse +29.1° perc. +32.5° Assenti 11.5 SSE max 12.7 Scirocco 68 % 1014 hPa 19 cielo sereno +27.9° perc. +30.8° Assenti 6.1 ESE max 6.9 Scirocco 73 % 1015 hPa 22 nubi sparse +27.5° perc. +29.8° Assenti 6.9 ENE max 7.3 Grecale 71 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:20

