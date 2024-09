Meteo Licata, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Licata di Venerdì 13 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 23,5°C. Tuttavia, nel corso della mattinata, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con piogge leggere che si manifesteranno nelle prime ore del giorno. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 24°C, mentre il vento soffierà con intensità moderata, raggiungendo velocità di circa 26,6 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un netto miglioramento, con un ritorno al cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 25,9°C. Le condizioni di vento rimarranno fresche, con raffiche che potranno toccare i 40 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 51% e il 56%. La pressione atmosferica si presenterà stabile, attorno ai 1013 hPa.

La sera porterà con sé un clima ancora più gradevole, con temperature che scenderanno lentamente fino a raggiungere i 21,7°C. Il cielo rimarrà sereno, e il vento continuerà a soffiare con intensità, creando una piacevole brezza. Le condizioni di umidità aumenteranno leggermente, ma rimarranno comunque confortevoli.

In conclusione, le previsioni meteo per Licata nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con un clima che si manterrà prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Si prevede che il fine settimana porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto. Pertanto, si consiglia di approfittare di queste favorevoli condizioni meteo, pianificando gite o momenti di relax all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Licata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.5° perc. +23.8° Assenti 21.3 ONO max 32.3 Maestrale 75 % 1013 hPa 3 nubi sparse +23.3° perc. +23.6° prob. 14 % 19.2 ONO max 34 Maestrale 77 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +24° perc. +24.4° 0.27 mm 26.6 O max 39.2 Ponente 74 % 1012 hPa 9 nubi sparse +25.2° perc. +25.4° prob. 47 % 35.2 ONO max 42.9 Maestrale 62 % 1013 hPa 12 poche nuvole +26° perc. +26° prob. 45 % 37.9 ONO max 44.7 Maestrale 53 % 1013 hPa 15 cielo sereno +25.4° perc. +25.3° Assenti 39.7 ONO max 46.5 Maestrale 51 % 1012 hPa 18 cielo sereno +23.4° perc. +23.3° Assenti 36.1 ONO max 41.9 Maestrale 56 % 1014 hPa 21 cielo sereno +22.4° perc. +22.2° Assenti 28.4 NO max 40.8 Maestrale 59 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 19:10

