Meteo Licata, le previsioni per la prossima settimana 30 Settembre – 3 Ottobre

Nella notte di Lunedì 30 Settembre, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa 20,6°C e un vento di 8,2 km/h da Nord. Durante la mattina, le temperature saliranno a 23,9°C e il vento varierà tra 4,4 km/h e 14,9 km/h. Nel pomeriggio, si raggiungerà un picco di 24,2°C, con un vento che toccherà i 22,3 km/h. La sera, le temperature scenderanno a 21,4°C. Martedì, il cielo rimarrà sereno, con temperature che raggiungeranno 24°C. Mercoledì, si prevede un cielo coperto e temperature attorno ai 24,3°C. Giovedì, il clima sarà fresco con temperature di 23°C e cielo coperto.

Lunedì 30 Settembre

Nella notte di Lunedì 30 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di circa 20,6°C. La velocità del vento sarà di 8,2 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 9,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa. Le condizioni di assenza di precipitazioni garantiranno una notte tranquilla e piacevole.

Durante la mattina, le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 23,9°C entro le 12:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La velocità del vento varierà tra 4,4 km/h e 14,9 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 50%, favorendo un clima gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 24,2°C alle 13:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento si intensificheranno, con velocità che toccheranno i 22,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 53%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Infine, nella sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 21,4°C alle 22:00. Il cielo rimarrà sereno e la brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità comprese tra 10,1 km/h e 16,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 59%, garantendo una serata piacevole e fresca.

Martedì 1 Ottobre

Nella notte di Martedì 1 Ottobre, il cielo si presenterà ancora sereno, con una temperatura di circa 20,6°C. La velocità del vento sarà di 11,3 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 12,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa. Le condizioni di assenza di precipitazioni garantiranno una notte tranquilla.

Durante la mattina, le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 24°C entro le 13:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La velocità del vento varierà tra 3,7 km/h e 10 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Sud. L’umidità si manterrà attorno al 56%, favorendo un clima gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23,7°C alle 15:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento si intensificheranno, con velocità che toccheranno i 10,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 58%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Infine, nella sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 21,5°C alle 23:00. Il cielo rimarrà sereno e la brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità comprese tra 0,5 km/h e 2,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67%, garantendo una serata piacevole e fresca.

Mercoledì 2 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 2 Ottobre, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura di circa 21,3°C. La velocità del vento sarà di 2,1 km/h proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 3,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa. Le condizioni di assenza di precipitazioni garantiranno una notte tranquilla.

Durante la mattina, le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 24,8°C entro le 12:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La velocità del vento varierà tra 5,1 km/h e 11,3 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Sud. L’umidità si manterrà attorno al 60%, favorendo un clima gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24,3°C alle 15:00. Tuttavia, il cielo inizierà a coprirsi, passando a condizioni di cielo coperto. Le condizioni di vento si manterranno moderate, con velocità che toccheranno i 15,2 km/h. L’umidità aumenterà, attestandosi intorno al 69%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la copertura nuvolosa potrebbe portare a un clima più fresco.

Infine, nella sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 23,1°C alle 23:00. Il cielo rimarrà coperto e la brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità comprese tra 4,2 km/h e 6,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 83%, garantendo una serata fresca.

Giovedì 3 Ottobre

Nella notte di Giovedì 3 Ottobre, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura di circa 23°C. La velocità del vento sarà di 4,9 km/h proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 5,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1011 hPa. Le condizioni di assenza di precipitazioni garantiranno una notte tranquilla.

Durante la mattina, le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 24,7°C entro le 09:00. Il cielo continuerà a rimanere coperto, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La velocità del vento varierà tra 7,3 km/h e 10,2 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Sud Est. L’umidità si manterrà attorno al 75%, favorendo un clima fresco.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24,6°C alle 15:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà coperto e le condizioni di vento si manterranno moderate, con velocità che toccheranno i 14,9 km/h. L’umidità aumenterà, attestandosi intorno al 69%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la copertura nuvolosa potrebbe portare a un clima più fresco.

Infine, nella sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 23,1°C alle 23:00. Il cielo rimarrà coperto e la brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità comprese tra 5,5 km/h e 6,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 83%, garantendo una serata fresca.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima prevalentemente sereno e temperato, con temperature che varieranno da un massimo di 24,8°C a un minimo di 20,6°C. Le condizioni di vento saranno generalmente leggere, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto, mentre la copertura nuvolosa di Mercoledì e Giovedì porterà a un clima più fresco.

