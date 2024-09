Meteo Lissone, le previsioni per la prossima settimana 30 Settembre – 3 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 30 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 98% e temperature attorno ai 14,1°C. La velocità del vento varierà tra 4,1 km/h e 5,8 km/h, proveniente da Est. Martedì 1 Ottobre, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 13,4°C e umidità alta al 76%. Mercoledì 2 Ottobre, si prevede pioggia leggera, con temperature attorno ai 15,6°C e umidità che raggiungerà il 96% nel pomeriggio. Giovedì 3 Ottobre, ci sarà un parziale miglioramento, ma il cielo rimarrà prevalentemente coperto con temperature tra 12°C e 14°C.

Lunedì 30 Settembre

Nella notte di Lunedì 30 Settembre, si prevederà un cielo prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. La temperatura si manterrà attorno ai 14,1°C, con una temperatura percepita di 13,6°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4,1 km/h e 5,8 km/h, proveniente principalmente da Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 17%. L’umidità si attesterà intorno al 77%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con una temperatura che varierà da 14,2°C a 17°C. La copertura nuvolosa si manterrà al 100% fino alle 09:00, per poi iniziare a diminuire. La velocità del vento sarà leggera, con valori intorno ai 1,9 km/h e 2,1 km/h, proveniente da direzioni variabili come Sud Ovest e Sud. L’umidità scenderà gradualmente, raggiungendo il 60% entro le 11:00.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e una temperatura che toccherà i 18,6°C. La copertura nuvolosa scenderà al 56%, e il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 4,5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 52%, mentre non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno tra i 15°C e i 14,5°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 51%, e la velocità del vento si manterrà bassa, con valori di 1,8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 72%.

Martedì 1 Ottobre

Nella notte di Martedì 1 Ottobre, si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. La temperatura si attesterà intorno ai 13,4°C, con una temperatura percepita di 12,8°C. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 4,5 km/h, proveniente da Nord – Nord Est. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 76%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 14°C a 18,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% fino alle 13:00, e la velocità del vento si manterrà bassa, con valori di 2,9 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 58%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che toccheranno i 17,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà intorno al 61%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 15,9°C. La copertura nuvolosa sarà ancora al 100%, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 4,4 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 75%.

Mercoledì 2 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 2 Ottobre, si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 15,6°C, con una temperatura percepita di 15,2°C. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 3,7 km/h, proveniente da Est – Nord Est. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia sarà del 39%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e si assisterà a pioggia leggera a partire dalle 02:00. Le temperature varieranno da 14,6°C a 15°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà al 100%. La velocità del vento sarà leggera, con valori attorno ai 3,3 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 79%.

Nel pomeriggio, la pioggia si intensificherà, passando a pioggia moderata con temperature che si manterranno attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la velocità del vento sarà leggera, con valori di 1,5 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 96%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 13,8°C. La copertura nuvolosa sarà ancora al 100%, e la velocità del vento si manterrà bassa, con valori di 2,3 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 93%.

Giovedì 3 Ottobre

Nella notte di Giovedì 3 Ottobre, si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 98%. La temperatura si attesterà intorno ai 12,5°C, con una temperatura percepita di 12,2°C. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 4,7 km/h, proveniente da Nord – Nord Ovest. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 92%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da 12,2°C a 13,9°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, e la velocità del vento sarà leggera, con valori di 2,7 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 75%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e una temperatura che toccherà i 14°C. La copertura nuvolosa scenderà al 76%, e il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 4,5 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 86%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno tra i 12,8°C e i 12,5°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 98%, e la velocità del vento si manterrà bassa, con valori di 3,2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 93%.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima prevalentemente nuvoloso e umido, con temperature che varieranno tra i 12°C e i 18°C. Si prevedono piogge leggere nella giornata di Mercoledì, mentre Giovedì potrebbe portare un parziale miglioramento. Si consiglia di tenere in considerazione le condizioni meteo per eventuali attività all’aperto.

