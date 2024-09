Meteo Livorno, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Livorno si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano una temperatura che si manterrà intorno ai 19°C, con picchi che raggiungeranno i 20°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che si attesterà al 100% per gran parte della giornata. I venti, provenienti da Est-Nord Est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo anche i 37 km/h.

Durante la notte, Livorno avrà un cielo coperto con temperature che si aggireranno attorno ai 19°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno toccare i 30 km/h. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 56%, e la pressione atmosferica si attesterà sui 1010 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e si registrerà una leggera pioggia, con temperature che varieranno da 17°C a 19°C. La velocità del vento continuerà a essere significativa, con valori che si attesteranno tra i 32 km/h e i 37 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 71%. Le previsioni meteo indicano una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 53%.

Nel pomeriggio, le condizioni di meteo non subiranno sostanziali variazioni, mantenendo un cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno arrivare fino a 36 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 55% e non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16°C. Si prevede un cielo coperto con possibilità di piogge leggere, specialmente nelle ore serali. La velocità del vento continuerà a essere elevata, con raffiche che potranno raggiungere i 34 km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, arrivando fino al 79%.

In conclusione, le previsioni meteo per Livorno indicano una giornata caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Livorno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.6° perc. +19.1° prob. 9 % 22.9 ENE max 34.8 Grecale 55 % 1010 hPa 4 cielo coperto +18.3° perc. +17.9° prob. 4 % 33 ENE max 46 Grecale 66 % 1011 hPa 7 cielo coperto +17.4° perc. +17° prob. 58 % 37.3 ENE max 48.5 Grecale 71 % 1013 hPa 10 cielo coperto +18.8° perc. +18.3° prob. 56 % 37.1 NE max 47.2 Grecale 61 % 1014 hPa 13 cielo coperto +19.4° perc. +18.9° prob. 11 % 36.1 NE max 46.1 Grecale 55 % 1014 hPa 16 cielo coperto +17.9° perc. +17.4° prob. 12 % 32.1 NE max 47.8 Grecale 63 % 1014 hPa 19 cielo coperto +17.4° perc. +16.8° prob. 13 % 27.3 NE max 43.9 Grecale 65 % 1015 hPa 22 pioggia leggera +16.4° perc. +16.2° 0.14 mm 28 NE max 51.3 Grecale 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.