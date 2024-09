Meteo Lodi, le previsioni per domani domenica 8 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 8 Settembre a Lodi indicano condizioni atmosferiche mutevoli e instabili durante l’intera giornata. La giornata sarà caratterizzata da cielo coperto con possibilità di precipitazioni, alcune delle quali potrebbero essere moderate.

Durante la notte, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa che varia tra il 52% e l’85%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con venti leggeri che soffiano principalmente da est e ovest a velocità comprese tra 0,1km/h e 3,6km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che oscilleranno tra i +21°C e i +21,6°C. I venti aumenteranno leggermente di intensità provenendo principalmente da sud e sud-est, con raffiche che potranno raggiungere i 5,7km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche peggioreranno con l’arrivo di piogge moderate. Le temperature si abbasseranno fino a +19,3°C, con venti che aumenteranno di intensità provenendo da nord-est a velocità comprese tra 5,9km/h e 17km/h.

In sera, le precipitazioni continueranno a interessare la zona con piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C, mentre i venti soffieranno principalmente da nord-est con raffiche che potranno superare i 15km/h.

In conclusione, per i prossimi giorni a Lodi si prevedono condizioni meteo instabili con possibili precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo aggiornate e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare eventuali piogge.

Tutti i dati meteo di Domenica 8 Settembre a Lodi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.8° perc. +20.9° prob. 6 % 3.2 ESE max 3.4 Scirocco 74 % 1014 hPa 3 nubi sparse +19.7° perc. +19.8° Assenti 1.9 O max 3.7 Ponente 80 % 1013 hPa 6 cielo coperto +20.4° perc. +20.6° Assenti 1 O max 2.5 Ponente 80 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +21.5° perc. +21.8° 0.2 mm 3.5 SE max 5.7 Scirocco 79 % 1014 hPa 12 pioggia moderata +19.7° perc. +20.3° 2.07 mm 8.5 NE max 13.9 Grecale 96 % 1013 hPa 15 pioggia moderata +19.3° perc. +19.8° 2.29 mm 7.8 ENE max 17 Grecale 98 % 1011 hPa 18 pioggia moderata +18.9° perc. +19.4° 1.07 mm 10.1 NNE max 17.3 Grecale 98 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +19° perc. +19.6° 0.61 mm 7.3 ENE max 15.9 Grecale 98 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:41

