Meteo Lodi, le previsioni per domani lunedì 23 settembre

Le previsioni meteo per Lodi indicano un Lunedì 23 Settembre caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica, con un aumento della copertura nuvolosa e precipitazioni diffuse nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 20,4°C nel pomeriggio. La presenza di piogge, che si intensificheranno nel pomeriggio e in serata, sarà il fattore più rilevante da considerare per chi ha in programma attività all’aperto.

Durante la notte, Lodi si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 16,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 81%, con una leggera brezza proveniente da est. Le condizioni rimarranno stabili, senza precipitazioni significative.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 19,6°C entro le ore centrali della mattina. Non si prevedono piogge, ma l’umidità rimarrà alta, intorno al 67%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano l’arrivo di pioggia leggera che si intensificherà nel corso delle ore. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,4°C, ma con un calo previsto verso le 17,9°C nel tardo pomeriggio. La pioggia sarà accompagnata da venti moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 22,2 km/h. L’umidità aumenterà, superando il 90%, rendendo l’aria piuttosto pesante.

La sera porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con forti piogge attese. Le temperature scenderanno a circa 15,5°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potranno superare i 6 mm. La situazione meteo si presenterà quindi complessa, con un’alta probabilità di pioggia che si manterrà fino a notte inoltrata.

In conclusione, le previsioni meteo per Lodi nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Martedì, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Lunedì, è consigliabile prepararsi a condizioni di maltempo, evitando attività all’aperto se non strettamente necessarie. La situazione meteo rimarrà sotto osservazione, con possibili aggiornamenti nelle prossime ore.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Lodi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.1° perc. +15.8° Assenti 5.2 E max 5.1 Levante 78 % 1016 hPa 3 poche nuvole +14.7° perc. +14.5° Assenti 2.7 SSE max 2.9 Scirocco 85 % 1014 hPa 6 nubi sparse +15.3° perc. +15.1° prob. 1 % 4.2 ENE max 4.4 Grecale 84 % 1014 hPa 9 cielo coperto +17° perc. +16.8° prob. 1 % 4.7 ESE max 7.5 Scirocco 78 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +20.3° perc. +20.1° 0.14 mm 6 E max 10.5 Levante 66 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +17.9° perc. +17.8° 0.45 mm 10.5 E max 22.2 Levante 81 % 1011 hPa 18 forte pioggia +16° perc. +16.2° 4.13 mm 8.1 ONO max 14.5 Maestrale 98 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.35 mm 6.3 NO max 14.1 Maestrale 95 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:12

