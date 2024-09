Meteo Lodi, le previsioni per la prossima settimana 30 Settembre – 3 Ottobre

MeteoWeb

Lunedì 30 Settembre

Nella notte di Lunedì 30 Settembre, il cielo sarà prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. La temperatura si attesterà attorno ai 13,3°C, mentre la temperatura percepita sarà di 12,6°C. La velocità del vento sarà di 9,1 km/h proveniente da Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 24,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia pari al 2%. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, e la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto con una temperatura che salirà fino a 14,8°C alle 09:00. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 98%. Il vento sarà leggero, con una velocità di circa 2,1 km/h proveniente da Sud. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità sarà attorno al 70%. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1024 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che raggiungeranno un massimo di 18,6°C alle 14:00. La copertura nuvolosa sarà dell’87%, e il vento si presenterà come una leggera bava, con velocità di circa 3,3 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 58%. La pressione atmosferica continuerà a scendere, raggiungendo i 1020 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si manterrà coperto con temperature che scenderanno a 13,1°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa sarà dell’89% e il vento sarà leggero, con velocità di circa 4,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno all’81%. La pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Martedì 1 Ottobre

Nella notte di Martedì 1 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà attorno ai 12,7°C, mentre la temperatura percepita sarà di 12,1°C. La velocità del vento sarà di 5,5 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 5,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’82%, e una pressione atmosferica di 1019 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto con temperature che saliranno fino a 16,3°C alle 09:00. La copertura nuvolosa sarà del 89%. Il vento sarà leggero, con una velocità di circa 2,6 km/h proveniente da Est-Sud Est. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità sarà attorno al 70%. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1018 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che raggiungeranno un massimo di 18,4°C alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà del 100%, e il vento si presenterà come una leggera bava, con velocità di circa 6,2 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 64%. La pressione atmosferica continuerà a scendere, raggiungendo i 1015 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si manterrà coperto con temperature che scenderanno a 15,4°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa sarà del 100% e il vento sarà leggero, con velocità di circa 6,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 78%. La pressione atmosferica sarà di 1012 hPa.

Mercoledì 2 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 2 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà attorno ai 15,3°C, mentre la temperatura percepita sarà di 15°C. La velocità del vento sarà di 7,2 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 11,9 km/h. Si prevedono piogge leggere con una probabilità di 40%. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, e la pressione atmosferica sarà di 1011 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto con temperature che si attesteranno attorno ai 14,1°C alle 08:00. La copertura nuvolosa sarà del 100%. Il vento sarà leggero, con una velocità di circa 7,1 km/h proveniente da Nord-Nord Est. Si prevedono piogge leggere con accumuli di circa 0,6 mm. L’umidità sarà attorno al 96% e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1008 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che raggiungeranno un massimo di 14,2°C alle 12:00. La copertura nuvolosa sarà del 100%, e il vento si presenterà come una leggera bava, con velocità di circa 8,4 km/h. Si prevedono piogge moderate con accumuli di circa 1,6 mm. L’umidità si attesterà attorno al 96% e la pressione atmosferica continuerà a scendere, raggiungendo i 1007 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si manterrà coperto con temperature che scenderanno a 13,6°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa sarà del 100% e il vento sarà leggero, con velocità di circa 4,6 km/h. Si prevedono piogge leggere con accumuli di circa 0,13 mm. L’umidità si attesterà attorno al 97% e la pressione atmosferica sarà di 1006 hPa.

Giovedì 3 Ottobre

Nella notte di Giovedì 3 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà attorno ai 13,6°C, mentre la temperatura percepita sarà di 13,5°C. La velocità del vento sarà di 4,6 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 5,1 km/h. Si prevedono piogge leggere con accumuli di circa 0,16 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno al 96%, e la pressione atmosferica sarà di 1006 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto con temperature che si attesteranno attorno ai 12,6°C alle 03:00. La copertura nuvolosa sarà del 94%. Il vento sarà leggero, con una velocità di circa 4,6 km/h proveniente da Ovest. Si prevedono piogge leggere con accumuli di circa 0,23 mm. L’umidità sarà attorno al 97% e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1005 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che raggiungeranno un massimo di 14,1°C alle 08:00. La copertura nuvolosa sarà del 76%, e il vento si presenterà come una leggera bava, con velocità di circa 2,5 km/h. Si prevedono piogge leggere con accumuli di circa 0,16 mm. L’umidità si attesterà attorno al 89% e la pressione atmosferica continuerà a scendere, raggiungendo i 1007 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si manterrà coperto con temperature che scenderanno a 13,7°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa sarà del 100% e il vento sarà leggero, con velocità di circa 4,6 km/h. Si prevedono piogge leggere con accumuli di circa 0,27 mm. L’umidità si attesterà attorno al 98% e la pressione atmosferica sarà di 1006 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un inizio di Ottobre caratterizzato da un clima prevalentemente coperto e umido, con temperature che si manterranno moderate. Le piogge saranno un elemento costante, specialmente nei giorni centrali della settimana, rendendo consigliabile prepararsi per condizioni di maltempo.

