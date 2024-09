Meteo Lucca, le previsioni per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Lucca indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse, mentre nel corso della mattina il cielo sarà completamente coperto. Le temperature oscilleranno tra +16°C e +25°C, con un’umidità che si attesterà intorno all’80%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni orientali.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Lucca registrerà un cielo con nubi sparse e una temperatura di +16°C. L’umidità sarà alta, attorno all’80%, e i venti si muoveranno a una velocità di circa 6,1 km/h da Nord Est. Con il passare delle ore, il cielo si coprirà completamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% entro le prime ore del mattino. Le temperature percepite si manterranno stabili, intorno ai +15°C.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a +25°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 51%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che varieranno tra 3,9 km/h e 5,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuovamente coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai +23°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno al 68%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che non supererà i 9,5 km/h. Anche in questo periodo, non si prevedono piogge, sebbene la probabilità di precipitazioni aumenti leggermente.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +17°C. Il cielo rimarrà coperto e si prevede l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 22:00, con una pioviggine che porterà circa 0,16 mm di precipitazioni. L’umidità sarà elevata, superando l’85%, e i venti si faranno più deboli, con velocità che scenderanno sotto i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucca indicano una giornata di Domenica caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Lucca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16° perc. +15.7° Assenti 5.7 NE max 6 Grecale 79 % 1020 hPa 4 cielo coperto +15.7° perc. +15.3° Assenti 6.7 ENE max 6.8 Grecale 79 % 1018 hPa 7 cielo coperto +18.9° perc. +18.6° Assenti 5.7 ENE max 8.2 Grecale 69 % 1019 hPa 10 cielo coperto +22.9° perc. +22.8° Assenti 5.2 SE max 6.3 Scirocco 56 % 1018 hPa 13 cielo coperto +25.1° perc. +24.9° prob. 8 % 3.9 SO max 5.7 Libeccio 50 % 1017 hPa 16 cielo coperto +21.8° perc. +21.9° prob. 24 % 6.7 OSO max 9.5 Libeccio 68 % 1016 hPa 19 cielo coperto +18.6° perc. +18.6° Assenti 2.2 NO max 2.4 Maestrale 81 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +17.5° perc. +17.6° 0.16 mm 3.3 NNE max 3.2 Grecale 88 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:10

